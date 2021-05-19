取締《蘋果日報》和法辦黎智英是一件事情之兩面，《蘋果日報》是黎智英手中的犯罪工具，大凡懲辦罪犯，沒有不將其犯罪工具一併收繳的，黎智英涉干犯的多項罪行，特別是危害國家安全罪，多以《蘋果日報》實現操作，沒有《蘋果日報》，黎智英多年來的反中亂港、勾結外國反華勢力就無以施其技。因此不能想像，黎智英已罪責難逃，他的犯罪工具——《蘋果日報》還能繼續作惡，不受懲罰。

黎智英創辦和營運《蘋果日報》，要求該報按照他定下的辦報方針行事，用百姓常說的，就是沒安好心，就是朝着反中亂港、危害國家安全走。他是知道其做法會觸犯已有刑律的，是知道總有一天中央政府再不能容忍，會拿出國安法予以嚴懲的。

然而，黎智英很狂妄，他根本蔑視任何法律。最重要的是，他知道香港司法界有人為他提供保護傘，無論怎麼橫行不法，都可以逍遙法外，等他膨脹坐大，反中亂港集團簇擁在他的周圍，聽命他的指揮。美國政客把他視為「為美國利益而戰」的頭面人物大捧特捧後，黎智英也就以為有了可以對抗整個國家、危害國家和香港安全的力量。

那時候，輿論曾警告黎智英，中央政府絕對不會容忍他們胡作非為，中央手裏是有國家安全法的，他們的所為已經干犯了相關法律。然而，黎智英和《蘋果日報》早已被自身的膨脹和美國的支持沖昏了頭腦，還是按照其慣性思維，認為北京投鼠忌器，他們已經足夠強大，美國和西方正虎視眈眈，北京絕對不敢把他們怎麼樣，「不敢承擔後果」。直到《港區國安法》公布，黎智英身陷囹圄，他和他的手下還幻想「沒有人敢動《蘋果日報》」。

國安處人員到壹傳媒大樓搜查取證時，《蘋果日報》的高層還阻三阻四，又三天兩頭「探監」，聽取黎智英的指示，繼續頑抗。他們夢想只要《蘋果日報》沒事，黎智英的「反中亂港大業」就旗幟不倒，工具猶存。