按照人人生而平等的觀念，黑人的命也是命，巴勒斯坦人的命當然也是命。但美國對此顯然有不同標準，黑人的命在白種人眼中本來就不值錢，而巴勒斯坦人的命更被視如草芥。最近這輪以巴衝突爆發以來，至今已有逾200名巴勒斯坦人死於以色列的狂轟濫炸之下，絕大部分是平民，包括不少兒童，甚至連國際傳媒辦公大樓也被夷為平地。都說恐怖分子殘忍，其實這種戰爭行為比恐怖活動更殘忍，以巴衝突根本不是一個等級的較量，巴勒斯坦人的血肉之軀怎能抵擋以色列的飛機導彈，何況以色列背後還有美國。

有外媒要求以色列交代轟炸理據並展開獨立調查，「無國界記者」更去信海牙國際刑事法院，要求調查空襲是否構成戰爭罪行。這有用嗎？開玩笑，如果沒有美國撐腰，以色列豈敢濫殺無辜，追究以色列責任等於追究美國責任，老美豈會同意？去年國際刑事法院剛宣布要調查美軍在阿富汗是否觸犯戰爭罪行，隨即遭華府制裁，可見老美從來不遵守國際道義和規則。聯合國安理會日前召開緊急會議磋商以巴局勢，希望為衝突降溫，就是因為美國阻撓而無法達成聯合聲明。世界警察云乎哉？人權云乎哉？

這就是美國的「馳名雙標」。他們一方面製造謊言，以莫須有罪名誣指中國在新疆「種族滅絕」，另一方面縱容以色列濫殺無辜，對巴勒斯坦人的安危不屑一顧。說穿了，美國並非真正關心新疆人權，正如他們從來不關心巴勒斯坦人死活一樣，他們只是通過炒作新疆問題來抹黑中國、遏制中國。

公道自在人心，美國的「馳名雙標」愈來愈赤裸裸，也愈來愈引起國際社會反感，許多國家只是懾於其淫威而敢怒不敢言。但不管怎麼樣，美國的所作所為只能自證毫無道德底線，自毀國際聲譽，必將受到愈來愈多國家的唾棄，其全球霸權地位也必將遭遇愈來愈多的挑戰。