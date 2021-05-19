香港迪士尼樂園去年淨蝕26.62億元，是開園16年來最差，連續第6年「見紅」。入場人次暴跌73%，料是疫情下未有海外旅客，去年大部分時間閉園，將會動用迪士尼美國母公司提供的21億元周轉信貸額救亡。港府其實16年來一直注資樂園，2017年擴建迪士尼樂園時泵水109億元，累積注資320億元，從來沒有分紅。

港府持有主題樂園主要股權約53%，餘下的47%股權則由迪士尼公司持有，但開園16年以來只有3個財政年度是有盈利。即使樂園赤字，迪士尼公司仍有權向香港政府收取管理費及專利權費，即是蝕極有渣拿，還有一大片土地用來賺錢。本來迪士尼樂園與港府20年前簽訂購買竹篙灣一幅土地的認購權，但樂園一直任由土地荒廢養蚊，拖到有效期去年屆滿，政府才收回土地，20年，收租都會是可觀收入，亦可以起樓建公屋，預計可提供2至4萬個住宅單位。政府好高騖遠，不腳踏實地，反而倒錢落海建「明日大嶼」，真是典型二世祖，敗壞前人積累的成果。

迪士尼還有親生阿爸可以出手幫忙周轉，陷入財困的海洋公園只靠港府接濟，去年中獲撥款54億元救亡，但仍未夠「填氹」，還繼續「攤大手板」。港府年初「泵水」約68億元協助公園轉型，所謂重生，將免費開放山下園區，外判部分園區，希望可自負盈虧，但園方未排除未來再向政府求救，根本就是無底深潭。

兩個樂園都要視乎暑假本地入場人次，亦要期望內地及澳門可以盡快和香港通關，但是說就容易，沒有人可以估計，就像去年初怎料得新冠疫情會纏擾到現在。有早知，冇乞兒，當年迪士尼進駐，誰知會是蝕本貨，海洋公園更曾被視為香港標誌之一。政府繼續孭起兩個蝕本樂園，蝕極蝕唔完，遲早香港會拖落水玩完。