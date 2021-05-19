特首指除了一名4歲男童的確診個案，本地過去24天沒有不明源頭個案，有望實現清零。我期待政府的說法成真，因為市民對通關有着殷切期盼。港府宣布再次延後港星兩地旅遊氣泡計劃，印度爆發變種病毒，以及台灣地區疫情的突然爆發，充分顯示環球疫情充滿波動，在「外防輸入，內防反彈」的指導原則下，港府與其商討海外氣泡，不如下定決心落實本地清零，打通內關！

內地長時間本地零確診，經濟在去年第3季已啟動恢復，並實現全球罕見的經濟正增長。在剛過去的黃金周，出遊人數高達2.3億人次，反映生活旅遊已恢復如常。

特區政府早在2月公布新冠疫苗接種計劃且費用全免，但直至近日，接種一針疫苗的人口約116萬，不足兩成。政府甚至指出，逾百萬劑疫苗將於9月過期。可見，特區政府仍未能向社會大眾顯示其打通內關的堅定意志。在清零上，筆者看到政府議而不決、決而不行，佛系抗疫，導致疫苗接種率低，也沒有提過任何明確的通關目標。

筆者早在去年暑假就建議特區政府必須設定一個通關目標，才能有系統的制訂計劃，以三部曲去實現本地清零的目標，三部曲分別是禁足令、強制檢測令和健康碼。

筆者建議政府下定決心選定8月15日為通關目標，815前的30天要實現本地清零，三部曲就可以適用，包括為全民強制檢測，通過檢測和接種疫苗者就可以獲發健康碼，擁有健康碼才能出行，針對不合作分子就發出禁足令（期間因健康理由而未能接種疫苗者需要忍耐，守在家中直至清零達標後才能在社區自由行）。過程雖然勞師動眾，但這樣才能為清零發揮最大效力，絕對比政府目前的佛系清零來得有效。一旦實現清零，大家便可以全國自由行了。

誠如官媒早前的社評：「新冠疫苗接種，不是選擇題而是必答題」，可見接種疫苗是公民責任，筆者亦第一時間響應港府安排，在傳媒和公眾前接種我國疫苗，加強公眾對疫苗的信心。特區政府與其仍在苦苦思索提供甚麼接種誘因，還不如徹底打斷社會上的僥倖心理，就免費的疫苗計劃設立限期。免費限期後，接種者就需要自行承擔疫苗費用。天下熙熙皆為利來，在廣東人「執輸行頭慘過敗家」的精神推動下，相信在免費限期前，每日接種率將會大幅提升。

請允許筆者大膽建議，815打通內關！815有特別含意，就是1945年日軍投降日。今次選定815就是意味着我們要重出生天！並且，最重要的是不要讓殷切期盼通關的市民變成一群憤怒鳥！