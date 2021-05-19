台灣疫情失控，昨日單日新增240宗本土病例，兩人死亡，已是連續4日確診個案破3位數。雪上加霜的是，當地驚現院內感染，目前至少6間醫院有院內確診，惟指揮中心僅承認一間醫院出現院內感染。期間多處又再大停電，已是短期內第二次，堪稱禍不單行。

淪落到今日地步，罪魁禍首當然是民進黨政府。疫情在全球大流行逾年，蔡英文因為第一時間斷絕與大陸交流，加上大陸控疫有成，沒有禍延台灣，種種僥倖才力保不失。隨着時間轉移，台灣由上到下皆自高自滿，防疫意識鬆懈，政府更是毫無準備。香港衰極都在中央鞭策下在竹篙灣建了隔離營，在亞博館開了港版方艙醫院，檢測能力不斷提高，「安心出行」也總算有助追蹤患者。

台灣卻是「百無」，沒有足夠檢測能力，沒有足夠床位，沒有隔離設施，結果疫情迭爆便束手無策。本身是醫生的台北市長柯文哲居然說，已沒辦法「疫調」，公布足迹不切實際，意謂政府不會追蹤患者及密切接觸者，不會追蹤疫源，只靠確診者自律透露行蹤堵疫。數百宗確診已弄得如此狼狽，一旦疫情進入每日破千的階段，整個台灣勢必淪陷。

沒有準備也就罷了，最不堪的是在爆疫之際仍在玩弄政治。出於反中仇共政治需要，蔡英文一直拒絕向大陸購買疫苗，連復必泰也因由上海復星代理而拒絕主動接洽，只能購得極小量英國阿斯利康疫苗。目前當地所有疫苗已打清光，蔡政府又開下空頭支票，聲稱台灣生產的「國產疫苗」將於7月應市。問題是，現今距離7月尚有個多月，而個多月足以令疫情如山火燎原，怎麼辦？

當地已有聲音要求政府封城抗疫，但是蔡英文不為所動，背後原因，又是不甘被指抄襲大陸抗疫模式。可以斷言，台灣一日不放下政治成見，不主動向大陸求助，淪為另一個印度絕非危言。