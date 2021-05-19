台灣染上新冠肺炎的患者，連續多天的確診人數都超過3位數字，要防止疫情擴散，最有效的辦法就是打疫苗。且看美國、英國的確診者正急速回落，有部分地區的民眾已經可以脫掉口罩，甚至恢復了有限度旅遊，可見疫苗的功效有多大。

早前有專家擔心印度的變種病毒，可能使現有疫苗應付不了，這確是一個值得擔心的問題，尚幸英國的最新消息顯示，當地染上印度變種病毒者，幾乎全部是未有打疫苗的一群，證明目前的疫苗仍能有效防禦各類變種病毒。既是如此，台灣就應該大量引入疫苗。

可惜，台灣政府一直將防疫政治化，甚至不惜置當地居民的健康與生命於不顧。新冠疫苗是活命丹，但寶島最缺的就是疫苗，至今只引入到約30萬劑英國製的阿斯利康疫苗。然而，這種疫苗卻口碑欠佳，容易造成異常血栓，就連台北市長柯文哲的太太，也坦言她不敢接種。況且，即使阿斯利康品質欠保證，但在台灣仍是矜貴難求，根本遠遠滿足不到2,000多萬居民的需求。當地人也怪可憐，阿斯利康是要打兩針的，如今打完第一針的人，卻不知道第二針的疫苗何時才能運到，只能乾着急。

其實，台灣最近城隍廟，好應該去求一支好籤，中國大陸的國藥疫苗已獲世界衞生組織批准緊急使用，品質頗有保證，寶島人要自救，最好的方法是引入國藥疫苗。當日的香港，今天通過使用內地疫苗，國家翌日就大批送到，讓香港人馬上可以應急。

可惜，台灣政府之內，坐着都是一批只會搞政治而不會做正事的人，平白害苦了百姓。然而，即使台灣官方拒絕使用中國大陸疫苗，但據說大陸製的科興疫苗早已被台灣人偷運進去，一劑的黑市價你道是多少，折合港幣竟然高達1.5萬元！