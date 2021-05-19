怠政、效率低、官僚、不思進取，一直是香港公務員予市民嘅普遍觀感，日前有議員喺立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上，狠批公務員予外界觀感如有「鐵飯碗」，即使表現未如理想亦不會被解僱，質疑「香港未來點樣行落去」。

有議員批評康文署，指佢發現署方職員未有適當施放蚊油，憂慮小朋友玩樂時不小心沾到，故多次提醒職員，惟事隔數周又重複錯誤，一直未有改善。佢認為現時管理公務員團隊嘅制度已不合時宜，政府應思考如何令公務員變得更有效率，而非「你有你投訴，佢有佢做」。

「意見接受，態度照舊」是多個部門為人詬病嘅主因，像審計報告年年炮轟食環署喺公共衞生上做得差，滅鼠不力更成為箭靶，連申訴專員公署早前都宣布主動調查食環署執行防治鼠患工作嘅成效。然而食環署一樣hea做，滅鼠沿用幾十年前嘅放鼠餌方法，毫無改善，終於搞到區區都成為老鼠樂園，老鼠多到貓見到都唔想捉！

公務員事務局局長聶德權就話喇，公務員整體提供嘅公共服務都屬於好嘅水平，強調局方對公務員工作有要求，如涉個人問題，局方亦有機制處理有關投訴及不當行為，同時每年有考核，檢視公務員晉升及增薪點，以確保其服務水平。事實上，要不是反修例黑暴期間出現咁多公務員「吃飯砸鍋」以及那麼多黃師，政府也不會透過宣誓令公務員清晰確認崗位角色及責任。

講真，「效忠宣誓」可以當食生菜，故政府不能婦人之仁，你看像教育局局長楊潤雄，那邊廂費盡九牛二虎之力釘咗幾個黃師牌，這邊廂已諗若干年後佢哋可向局方申請復牌，「仁慈」成咁，老朽想起多年前內地有涉嫌猥褻少女被停職嘅官員，有替其叫屈嘅另一官員指「現在的公務員是弱勢群體」！在楊潤雄眼中，荼毒青少年嘅黃師，看來亦是「弱勢群體」吧！