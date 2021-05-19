昨天在本欄發表《監督官員是否堅決執法》，完全是有的放矢。因為號稱法治金漆招牌的政府官僚背後，有許多有法不執或選擇性執法的陰暗面。正如《東方日報》歷來的金句：「反中亂港逢凶化吉，愛國愛港粉身碎骨」，深刻揭露香港不公不義的徇私枉法現象。遠的不說，本屆政府便已有非常凸顯的縱敵前科，包括司法不公、執法放水，本欄已多次反覆揭露批判，不贅了。

當前要實施區議員跟公職人員一致要求宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，放一馬的妖霧又起，蠱惑人心。謬論有四：其一，不要「清一色」，應讓議會多元化，包容多元的聲音，反映社會不同意見，體現「民主」。其二，不要趕盡殺絕，應學關雲長，要留有餘地，不要趕狗入窮巷，留待他日好相見。其三，對於反中亂港陣營的政黨和議員無奈地同意宣誓，低低哋「躀一鋪」，揸頸就命為「糧支」，表示願意宣誓；覺得大局已定，不妨為自己仕途積累一點資本，做好人，扮中立，放一馬，說不定有朝一日用得着。其四，明知「木馬」最終要「屠城」，也隻眼開隻眼閉，順水推舟。

散播這些軟骨散和麻醉劑的人，有來自黃營心戰室，有來自藍營別有用心的軟體動物，更多是藏於政府深處、掌握實際執法權力而玩弄「中立」態度的官。

綜觀古今中外，當到生死決戰的時候，總有這麼一些人扮好人，總有一些人突然大發慈悲做好人。而歷史的功敗垂成故事，上風者往往就是栽在這些半人半鬼的人手上。

毛澤東寫下的七律《人民解放軍佔領南京》，一句「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」，總結了古今中外的歷史教訓和經驗，告誡在勝利進軍中的戰士和人民，不要做西楚霸王項羽，是多麼及時啊！

匹夫之勇的項羽，最後落得霸王別姬、烏江自刎的下場，不就是香港人最好的警惕嗎？