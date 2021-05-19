新冠肺炎肆虐一年有多，原本處理疫情相對較理想的地方，包括新加坡以及台灣地區等，近日均告錄得較高的社區確診數字。相反，部分原來嚴重的地方，就因為疫苗接種形勢理想而陸續恢復經濟活動。由此可以反映兩個基本事實，一為新冠疫情隨時都有反彈的可能，二為疫苗是遏止疫情的有效手段。換言之，香港市民理應及早接種疫苗，勿使已漸趨穩定的疫情增添不確定因素。

截至上周為止，香港政府為市民接種超過190萬劑疫苗，但完成兩劑的人數卻只有接近80萬。如此佔總人口不足兩成的接種率，是難以形成群體免疫的作用。近日，香港各界多位名人均積極呼籲全民接種疫苗，但成效始終不大，使未來疫情發展出現不明朗的情況。

綜觀全球多地，以歐洲各國的接種數字最為理想。就如英國，有三成的成年人已完成接種兩劑疫苗，而接種了第一劑的人數亦超過五成。至於德國及法國，兩地單日接種數字分別為100萬劑及55萬劑，成效可謂令人相當鼓舞。基於歐洲多地疫情放緩，歐盟亦將可能於6月放寬旅遊限制，容許完成接種兩劑疫苗已達兩星期的人士進出歐洲邊境。

較早之前，已有人提出未來最值得留意的，將是各地疫苗接種的比率，因其關乎到能否重啟當地的經濟活動。正如歐盟的例子，日後通關的依據將是接種疫苗的情況，而西方多地正面積極的接種勢頭，均有可能蓋過香港過去的抗疫成效，令香港成為一座仍需被隔離的「國際城市」。

事實上，香港市民不積極接種疫苗的最大原因，就是擔心其所產生的副作用，致使部分人士因而卻步。既然如此，當局可能需要加強「疫苗保障基金」的宣傳工作，並簡化當中的行政程序及審批時間，讓大眾得悉政府有為市民提供實質的保障。

當然，若然政府願意多行一步的話，不妨透過公私營協作的精神，鼓勵各大保險公司提供價錢相宜，而保障更彈性及強大的疫苗保險產品。從保底的角度來看，若然有保險公司願意更全面地承擔疫苗副作用所引伸的問題，將對部分存有疑慮的市民帶來更大的信心及保障。

另外，就是加強接種的誘因，而最直接的方式不外乎派發消費券。參考北京、澳門等地的做法，為已接種疫苗人士提供獎勵，反映行政的決心及權宜的靈活。然而，香港政府卻是愛理不理，商務及經濟發展局更在立法會上表示，不宜將接種疫苗與金錢掛鈎，實在令人摸不着頭腦。

有人指出，也許正正因為香港控制疫情有效，故令市民的防疫主動性未能提高。不過，有些發展中地區的人民每天需活在病毒恐懼的邊緣，疫苗更顯得是異常奢侈。假若全球疫情再次出現反覆，疫苗供應鏈勢必受到影響，而分配先後亦有可能重新洗牌。

現今的香港，可謂身在福中不知福，寧願疫苗過期仍不積極接種，日後如果要與其他地區競爭疫苗的配額，實是情何以堪？