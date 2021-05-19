產評：疫襲復甦恐斷纜　世紀爛局愁煞人

隨着新冠肺炎疫苗面世，不少研究預計今年全球經濟將現明顯復甦。可是次季以來，多地爆發病毒變種，疊加再通脹趨勢來襲，市場流動性進入轉折期，只怕企業盈利難達標，並擠壓資產泡沫。近季港股交投活躍度未恢復，指數有反彈但無升幅，外資投行更下調港股目標預測，五月窮途如是！最怕是下半年全球經濟復甦「失約」，美國為控通脹被迫提早加息，成為觸發全球大冧市的最後一根稻草。

今年來，全球都走不出疫情反覆與加碼放水救市的循環，股市上升動力遞減。首季美國債息上升，為全球利率見底回升及再通脹之勢響警。次季以來萬物齊漲變本加厲，黃金、石油、銅、鋁等期貨價格紛創近年新高，食品價格升勢未止，部分肉食出口國更已暫停出口以應對本土通脹壓力。美國最新通脹數據超預期，更令投資者心感不安。雖然美國政府至今不以為然，但聯儲局計錯數，誤判通脹只是短暫現象，已成為全球市場的重大風險。

經濟復甦下出現再通脹並不可怕，問題在於次季以來全球疫情再添變數，變種病毒在亞太區肆虐，影響製造業供應鏈，供需錯配激化通脹壓力，更連累歐美經濟復甦步伐。以今年來全球晶片荒為例，本來扮演着「救火者」角色、全力增產為全球提供尖端晶片補給的台灣，竟出現新一波疫情，疊加旱災、大停電，只怕沒有一、兩個月時間，經濟難回正軌。汽車、手機、家電等產業面對零件短缺，原材料成本上升壓低毛利，不利企業次季銷售及盈利表現，惟股市估值未完全反映風險。

全球經濟復甦斷纜，是當前市場最大危機！近季美股及港股皆見巨企急忙在市場抽水集資，大孖沙頻頻減持股份套現。股市大戶起手割禾青，往往就是市況醞釀大逆轉的徵兆。

疫下經濟如爛泥一堆，通脹之勢又形成，各大央行繼續印鈔救市難，但退市更難。若未來數月通脹持續高企，聯儲局的加息路線或須作出修正，一旦確認加息來得比預期早，意味這些年各國大舉借錢欠下的巨債利息進入上升周期，一場比金融海嘯更具破壞力的災難將席捲全球！

資產泡沫盛宴完結日在倒數，投資者要尋找資金避風港日益困難。歷史告訴大家，自由經濟遇挫、政府加碼干預市場、貿易保護主義，都是世界戰爭來臨前的常見現象。事實上，對外開戰往往是國家轉嫁經濟危機壓力之途。中國並不主戰，但面對這個世紀爛局，還是不得不認真備戰，作最壞打算，做最佳準備！