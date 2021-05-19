功夫茶：國安重犯遇戰友　滄海一笑有今日

有茶有酒多兄弟，急難何曾見一人！昔日何文田之「第一漢奸樓」隨着國安重犯漢奸黎收監赤柱監獄，不是忙於洗廁所、貼信封，就係頻撲奔波於去法庭嘅路上，「第一漢奸樓」當年嘅燈火輝煌、杯上杯落之豪情夜語，此刻春歸如過翼，一去無迹矣！

呢，黎智英旗下台灣《蘋果日報》已變成「蘋果汁」，係「蘋果執」至啱！而香港更是屋漏兼逢連夜雨，日前遭保安局凍結資產逾3億元。妖股又停牌，換言之，現時股東貸款及融資之門已近全封，「乾塘」危機迫在眉睫！簡單講句，毒果報命懸一線，即係風一吹，燈就滅！「闖人生巔峰」，落得如此下場，果真印證了善惡到頭終有報！

閒話表過，言歸正傳。國安重犯漢奸黎等10人承認組織前年10‧1非法遊行嘅案件，尋日於區院續審，漢奸黎早上由鐵甲威龍囚車押抵法院。10人之中，漢奸黎、李卓人、梁國雄和何秀蘭要繼續喺監獄服刑，佢哋涉及2019年8月18日及8月31日非法遊行，早前已被法官定罪和判罰。

嗱！漢奸黎和李卓人已各被判監14個月，而「長毛」梁國雄和何秀蘭則分別判監18個月和8個月。佢哋4人尋日由囚車押解到區院受審。至於昔日何文田「第一漢奸樓」之常客──何俊仁和楊森雖然分別被判監12個月和8個月，但都可緩刑。

即係咁，10人之中，除上述4人已在監獄服刑，其餘6人何俊仁、楊森、單仲偕、蔡耀昌、陳皓桓及吳文遠，尋日亦被撤銷保釋，要還押候懲，案件已定於下周五，即本月28日判刑。治亂世用重典，所謂「罰一人而天下知所避」也。就6名被告要求繼續保釋，控方表示本案案情嚴重，眾被告有目的故意違法，認為佢哋有高嘅潛逃風險。

時移世易，好多嘢當年你冇，遲吓可能會有！掉番轉頭，好多嘢未發生喺你身上，唔代表你一世都冇事！呢，投身社運逾30年，支聯會秘書蔡耀昌多番與監獄擦身而過，佢曾因示威被判社服令，亦曾於內地遭公安扣留審問，都大步檻過，冇事！而今次肯定冇咁好彩了！佢自己都話喺現時嚴峻環境下，需留有空間應付其他法律訴訟及民間工作，坦言已有「幾手準備」。

呢嗱！多罪纏身嘅國安重犯漢奸黎，日前又有「獄中家書」形容佢喺獄中貼貼信封，發現呢種手作原來很快樂，有助佢「靈性修煉」喎！喂！昔日「第一漢奸樓」之酒肉常客何俊仁、楊森好大機會入去赤柱監獄陪佢「踎一會兒」，唔係冇「幾手準備」只顧住「靈修」做手作仔啩？世事無絕對，只有真情趣，依家冇茶冇酒冇生猛海鮮啫，唔通就唔可以做急難兄弟咩？獄中放風偶相逢，何妨滄海一聲笑：大家都有今日咯！