神州觀察：家暴屢釀悲劇　防範機制匱乏

家庭暴力造成的悲劇數不勝數，往往又因現實之親屬關係或各種利害糾葛而呈現一定的隱蔽性，受害者通常只能被動選擇啞忍，直到暴力不斷升級，最終釀成嚴重傷殘或死亡，才會令事件曝光，可惜一切為時已晚。明乎此，當知及早建立健全家暴防範救助機制十分重要，而這必須通過政府及社會層面的積極參與來實現。

福建南平某鎮有婦人早前慘遭家暴，被結婚30載的丈夫抓住頭猛撞貼有瓷磚的牆，以致頭骨碎裂，顱內出血，昏迷至今逾兩月仍未甦醒，需靠呼吸機維持生命；醫生指其一旦出現併發症，甚至一個小小感冒，都可能隨時奪命。據指其夫長期患有精神障礙疾病，事後亦曾刀斬自己試圖自殺，惟據他們的兒子表示，施暴者並無相關病症，又痛斥其父過往數十年間暴行不斷，母親常被打到不省人事，或打斷鼻樑骨之類，直言其母如有三長兩短，父親就是殺人犯，必須受懲。

所謂家家有本難唸的經，作為一名母親，長期啞忍丈夫的暴行，或是受了男尊女卑、逆來順受的傳統思想影響，或是出於對膝下一雙兒女的保護，不想讓他們遭受家庭破碎之苦，或是怕離婚後自己遭人歧視，落下壞名聲。此外，還有一個更現實的問題，若然施暴者是全家經濟支柱，報警抓了他、判了刑，勢令家中頓失經濟來源，留下的孤兒寡母怎麼過活？同樣地，身為子女，又怎能不明白當中的利害關係，譬如其中一個目前仍在讀大學，想要作出「大義滅親」的決定，談何容易？

問題的尷尬之處就在這裏，家暴絕對縱容不得，卻又讓受害者難以抉擇，並不能簡單地將之歸咎於受害者自身法律意識淡薄。而這種狀況持續，只會令事態往更壞的方向發展，就像雲南大理早前爆出的女商人毒殺前夫案，亦是因經常遭受對方家暴引發，也許是顧慮到彼此的合作經營關係，但最終搞成這樣，又豈是女商人想要的結果？

故對當局來說，首先要建立起有效的家暴預警功能體系，當中尤需設法解除受害者的重重顧慮，包括為其提供一定的經濟援助及安全庇護，使之能夠放下包袱挺身舉報。其次是需加強全民普法教育，及制訂相關強制舉報政策法規，充分發揮片警、社區、街道的功能效應，與醫院、學校、工作單位乃至左鄰右里形成聯動，發現疑似家暴行為或迹象，便需第一時間上報揭發，此舉尤其適用於針對未成年兒童的家暴。

再則，遏止家暴必須配以嚴刑峻法，方能起到足夠震懾效用。現實是，一些嚴重家暴案只以普通虐待罪定論，而非以故意傷害罪入刑，導致出現處罰偏輕，儼如成了施暴者的護身符，且相關爭議存在已久，若不及時糾正，只會令家暴案變本加厲地湧現。