正論：鐵飯碗共度時艱　問責制回頭太難

疫情下各行各業俱受打擊，近27萬失業大軍徬徨無助，「鐵飯碗」公務員受影響最少，共度時艱成為官員口頭禪，但又幾多會身體力行？薪酬趨勢調查出爐，公務員指標為全面減薪，問責高官卻不在此列，繼續賺其元首級待遇。

一年一度的薪酬趨勢調查昨日公布，根據調查的指標，公務員低層及中層分別要減薪0.68%、0.54%，而高層將減薪2.04%。薪酬趨勢調查委員會指是次共有131間公司回覆資料，共14.5萬個數據，相信能反映市面狀況。委員會下周將再開會討論，實際薪酬調整幅度亦要由行政長官會同行政會議決定。

公務員事務局指公務員薪酬調整會全盤考慮所有相關因素，包括薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、政府財政狀況以及公務員士氣等因素，但過往最終調整與指標大致相符，公僕加薪應該無望，凍薪減薪難以避免。

特區公務員在過去曾4度凍薪，2004年1月1日和2005年1月1日本應分兩次各減薪3%，有公務員提出法律挑戰，但最終被終審法院判敗訴，今次建議減薪幅度不高，姿態大於實際，高官減2.04%，只是去少幾次高級菜館晚膳。過去一年，私營機構裁員減薪是家常便飯，放無薪假更是僱主常用的招數，勞工及福利局局長羅致光公開認同這種做法，稱是「工作分享」，如此涼薄，惹起全城怒轟。

公務員薪高糧準，素有「鐵飯碗」之譽，做又三十六，唔做三十六，常被指官僚及效率慢，有議員日前在立法會公務員及資助機構員工事務委員會上發聲，狠批公務員即使表現未如理想亦不會被解僱，管理公務員團隊的制度已不合時宜，「鐵飯碗」的想法不應再存在，政府應思考如何令公務員工作變得更有效率，而非「你有你投訴，佢有佢做」，表現較差的公務員實在不應再留在公務員團隊，若不改革，正如議員所說，「香港未來點樣行落去」。

議員點名批評康樂及文化事務署管理公園工作不善，發現署方職員未有適當施放蚊油，憂慮小朋友玩樂時不小心沾到，故已多次提醒職員，但事隔數周又重複錯誤，一直未有改善。康文署失職事件罄竹難書，近月將軍澳海濱長廊蠓患重災，居民被咬至周身紅腫，康文署及相關部門卻互相卸責，好像只有出糧是關他們事。

官場內瞞上欺下是慣技，職位低的瞞上司，高官更厲害，把公眾視如無物。特區巧立名目，設立問責制，問責官員薪酬並不與公務員掛鈎，而且高得離地，部分比美國總統還高，在疫境中獨善其身，難免令人非議，政府面對輿論壓力，特首林鄭月娥去年減薪10%至月薪約39.06萬元，為期12個月，其團隊亦跟隨減薪，這一場減薪騷，一年後打回原形，問責官逆市「加薪」，升幅更高於通脹，如果物有所值，多多錢納稅人也願意付，問題是，眼前的官員，大部分都是入息與表現不相稱，減薪一半也不為過。

廢官之最要數律政司司長鄭若驊，民望長期「墊司底」，醜聞不絕，其身不正，律政司淪為黑惡保護傘，法治崩壞，司法改革遙遙無期，如此表現，減薪九成也未能反映其過錯，應該盡快問責下台。食物及衞生局局長陳肇始領軍抗疫不力，評分不絕下跌，如果市民可以自己為高官評薪，她值數百萬年薪嗎？其他如運輸及房屋局局長陳帆，勞工及福利局局長羅致光，都是職不稱能，庸碌之輩，蜀中無大將，廖化作先鋒，納稅人的血汗金錢實在用得冤枉。

已故國家領導人鄧小平曾說，「不管黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓」，不管高層低層，高薪低薪，交不到功課便不應留低，如果廢官可以年年加薪，這個社會必定走向滅亡，特區似乎正行上這條不歸路，只能嘆一句，回頭太難。