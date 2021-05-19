世界視線：新冠難民敲美門　恐怕又是失望回

印度新冠疫情仍未受控，國內正爆發逃亡潮，包括寶萊塢明星在內的有錢人，不惜斥巨資包機逃到國外，有包機服務公司表示，一天內收到80次飛往杜拜的查詢，以致需要增購飛機「應市」，但由於多個國家的機場封鎖印度航班，令機票價格進一步飆升。

名人上演「出印度記」，引發來自四面八方的責難之聲，特別是部分明星不僅做「逃兵」，還高調地在社交網站上載吃喝玩樂的照片，如此張揚，成為炮轟目標只能說是咎由自取。正如印度男演員Nawazuddin Siddiqui批評，當成千上萬民眾在疫情期間為生存掙扎努力之際，部分同行卻分享度假照片，實在太可恥。

然而想深一層，畢竟人命關天，包括寶萊塢明星在內的印度民眾面對的最迫切問題，可能並不是「逃不逃」，而是「有沒有辦法逃」。有美國媒體報道，在過去幾個月裏，聚集在邊境地區的「衝關」者中，有愈來愈多來自印度的「新冠難民」。據統計，4月份邊境難民中有三成來自中美洲以外的家庭，而去年同期此一數字僅為7.5%。

須知印度不比中美洲國家，乘坐大篷車即可抵達美國、墨西哥邊境，印度新冠難民的這趟逃疫之旅備極艱辛，首先得坐大巴到孟買等大城市，然後轉機前往杜拜，再在莫斯科、巴黎或馬德里飛往墨西哥首都墨西哥城，幾乎環繞了半個地球。

然而這班求助美國的印度新冠難民，恐怕要失望了。根據美媒對邊境移民及邊境巡邏官員，以及難民庇護所工作人員等的採訪，他們不約而同地表示擔心新冠難民將造成移民管理工作的崩潰，顯示美國並未做好接收這些難民的準備。事實擺在眼前，莫迪政府早前向華府求援，要求對方放寬疫苗原料出口限制，結果遭到冷遇，後來迫於國際輿論巨大壓力，才不得已地進行象徵式的援助。對於印度新冠難民來說，山姆大叔是指望不上的了，反倒是他們滯留在墨西哥等待冗長的移民審批程序，隨時令當地疫情死灰復燃。「離上帝太遠，離美國太近」，難道真的是墨西哥的宿命？