世界視線：邊勸交邊賣軍火　華盛頓助紂為虐

隨着以巴衝突不斷升級，國際社會對美國的不作為甚至一再偏袒以色列，紛紛提出譴責。美國白宮新聞發言人普薩基表示，總統拜登正在進行「安靜而緊張的外交行動，以緩解巴勒斯坦局勢」。巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾向華府喊話，要求對方提供所謂「低調外交」的成果，並強調如果拜登政府能對以色列施加壓力，從而結束對巴人的侵略，「沒有人會阻止他們」。

儘管這一輪交火由哈馬斯組織首先發動，但追源溯始，如果不是以色列當局在回教齋戒月期間，一度阻撓巴勒斯坦信眾前往耶路撒冷阿克薩清真寺朝聖；如果不是以色列堅持武力擴張在東耶路撒冷謝赫賈拉區的猶太人殖民區，也不會弄到今天一發不可收拾的局面。更何況，哈馬斯跟以色列的「武力值」根本不在同一個等級，前者的火箭幾乎全被以軍的「鐵穹」防空導彈系統攔下，巴人的死亡人數是以色列人的10倍以上。有報道顯示，在以軍空襲中死亡的巴人當中，有近三分之一是小童。

因此，從客觀效果而言，美方以「低調外交」為名繼續和稀泥，只會給予以色列更多時間輾壓哈馬斯，造成更多無辜平民傷亡。更離譜的是，華府一方面口口聲聲「支持」以巴停火，另一方面，美國政府批准了對以色列價值約7億美元的軍售案，向對方提供精確制導武器，這已不只是「拉偏架」，簡直就是「幫兇」。土耳其總統埃爾多安狠批美國「正在用沾滿鮮血的雙手書寫歷史」，就是這個意思。

有美媒引述華府官員指，拜登之所以不公開呼籲以色列停火，是考慮到以國總理內塔尼亞胡根本不會給面子。人們也不能不佩服內氏這位政壇不倒翁，由首次出任總理的1996年算起，橫跨多位美國總統任期，即使是和他公開不和的奧巴馬，也沒有跟他公開決裂。內氏近年深受貪腐醜聞困擾，靠着激起極右民族主義情緒屢屢過關，這中間就離不開華府在幕後的支持。當然，內氏之所以能造成這種「尾巴搖狗」的局面，除了個人政治手腕，歸根究柢更離不開美國對猶太金主的依賴。