神州觀察：疫情失守照違令　實屬損人不利己

台灣近日新冠疫情嚴重失守，動輒錄得單日200多宗、300多宗本土確診病例，政府雖有頒布各種防疫禁令，惟一些民眾仍然我行我素，無視禁令。譬如有女子於居家隔離期間外出購物，亦有娛樂場所繼續違規營業，就算是在疫情較嚴重的新北市，多處民眾仍被發現未戴口罩，情況令人擔憂。

為防疫情進一步擴散，台灣的警政署近日下令全台警察局全面巡查轄區內人群容易聚集的營業場所，諸如舞廳、夜店、打機場所等等，結果在已巡查的4,000多間店中，仍查出逾130間違反防疫規定，並遭衞生主管機關處罰。此外，像在搭乘台鐵期間，有未戴口罩的乘客非但不聽車長勸阻，還對其他乘客咆哮；有人往便利店購物不戴口罩，店員好言勸導，卻被打至頭破血流，種種過激行為在在凸顯部分人的自私心態，且此舉實屬損人不利己，儼如人為製造防疫漏洞，斷不可取。

因為一系列政策錯誤，使得台灣此前引以為傲的防疫模範形象瞬間被擊碎，民眾抱怨政府的同時，也需檢討自身，否則人人違反禁令，豈不連「自救」也指望不上？而像台北萬華區的茶藝館播疫群組，被指潛藏色情服務，一些人因擔心暴露身份，就算生病也不去看醫生，難免形成防疫漏洞，這些場所不顧禁令照開，無非只想着賺錢；一些餐廳座位不按規定加設隔板，是貪方便還是想節約成本？有藥房所賣口罩被指比平時貴了50元新台幣，如同坐地起價，趁疫打劫。

同樣地，早前被指率先走出疫境、進入常態化防疫階段的大陸方面，一些地方仍會出現疫情局部反彈，及暴露出不少違規問題，像近日再爆本土病例的安徽六安市，就被揭發有非定點醫院擅自接診發燒病人，過往這類教訓實在太多，經常人為製造「毒王」，從而令防疫成果功虧一簣。福建廈門則有旅行社堪稱要錢不要命，竟想帶遊客從危險山道潛入廈門大學參觀；至於個人不守隔離禁令、執意外出播毒，或是公共場所不戴口罩、強衝防疫關卡等現象更是層出不窮，甚至因此大打出手，叫人無法理解。

當然，在香港及其他一些地區或國家，不肯遵守防疫禁令的情況亦有不少，有的更屬有過之而無不及，譬如印度近日就被揭將疫亡者直接丟入恒河，實在離譜。需要看到，如今一會又是英國變種病毒，一會又是南非變種病毒或越南、印度變種病毒，使得播疫及致死機率大增，對於所有地球人來說，都在面臨共同危機，任何的不負責任行為都屬坑人害己，不是製造病毒傳播鏈，就是掉進病毒傳播鏈；今天一時快活，或是賺了錢，明天卻不知要付出甚麼代價，更要讓其他無辜者買單，文明與質素何在？