正論：移民潮絡繹不絕　哀此地再無可戀

君子不立危牆之下。移民對香港人來說並不陌生，不僅因為香港本身是一個移民城市，更因為九七前已掀起過一輪波瀾壯闊的移民潮。九七後「馬照跑，舞照跳」，一度吸引港人回流，詎料好景不常，回歸將近24年，香港沒有變得更好，反而愈變愈差，趕着出走的人絡繹於途，新一波移民潮愈演愈烈。哀莫大於心死，一個政府到底要無能到甚麼程度，市民對政治、經濟、民生到底要絕望到甚麼程度，才會對自己的家再無留戀？

警方數字顯示，移民前申請俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書個案激增，今年首4個月接獲11,784宗良民證申請個案，較去年同期大增28%；單是4月份已錄得3,374宗，較去年同期激增90%，不可謂不誇張。另一方面，英國今年1月底推出BNO「5+1」港人移民計劃，並在上月初放寬容許申請計劃的家庭，透過俗稱「太空人」方式分批移民英國。有當地傳媒引述英國政府數據指，有關計劃自開放申請起計，首10星期已有逾3.5萬人申請；全年或有多達1.6萬個合資格家庭透過此途徑移居英國，佔全港擁有私人住宅單位家庭數目約1%，推算若所有家庭均賣樓套現，規模可達1,500億港元。

所謂人離鄉賤，港人寧掏空香港，做外國二等公民也不願留下，原因何在？有最近移民倫敦的港人透露，迫使她和丈夫作出移民決定的最後一根稻草，是港府管治無能，政治紛亂，經濟發展單一，疫情亦未見止息，生活苦不堪言。另有移民柏林數年的港人表示，港府表現每況愈下，尤其對壓抑樓市束手無策，港人生活質素不斷倒退。反之，拿着同一筆資金，在柏林的居住環境非常優越，生活及學業壓力大減，和香港是天與地的分別，言談間對此城已無留戀。

無獨有偶，有移民機構早前發表調查報告，逾80%受訪者表示正考慮或未來會考慮移民；在白領、商人及專業人士等高收入階層之中，更分別有85%、90%和88%受訪者有移民意欲，而且擁有的資產值愈高，移民意欲也愈高。這些人都是香港的中流砥柱，當中更不乏深信國家好、香港好的一群，一直沒有移民念頭，偏偏來到回歸第24年才萌生移民意願，可見必定有不得不走的原因，管治者有沒有好好想清楚？

誠然，部分港人對內地戴上有色眼鏡看待，視《港區國安法》如洪水猛獸，而英國等西方國家則煽風點火，紛紛借機推出針對性的移民計劃爭搶香港人才和資金，為本已不衰的移民潮火上加油。然而外部原因只是導火線，歸根究柢是港府施政混亂，管治無能，無法令人對前途有希望，這才是港人不得不走的根本原因。

這些年，港府胡混度日，倒行逆施，由民生到經濟，由房屋到安老，由醫療到教育，莫不亂象叢生。尤其是土地政策一味向大財團傾斜，致使樓價高不可攀，成為民怨之源；更不必說，政治入侵校園，連小學生也走上街頭淪為暴徒，各大院校容不下一張安靜書桌，再無淨土。試想想，同一筆錢在外國可購買有花園的獨立屋，在香港買不到一間400呎蝸居，加上外國教育沒有那麼多考試和操練，更沒有那麼多政治邪毒入侵校園，中產精英階層怎麼揀，還用問嗎？

法治過去乃係香港核心價值，惟自黑暴爆發後，其墮落程度令人有目共睹。部分法官帶有政治立場，判案有欠公允，司法機構處理公眾投訴更是毫不透明，予人官官相護之感。律政司司長鄭若驊更是庸官之最，面對司法亂象不絕置若罔聞，單是黑暴被捕人數逾萬，被起訴僅佔兩成三，已擺明敷衍。

大事做不成也就罷了，最不堪是連小事也做不好。別說抗疫拖拉逾年仍未徹底清零，單是滅鼠這麼簡單的事一樣愈搞愈糟，令人不齒。食環署每年花費逾二億元滅鼠，老鼠不但沒有減少，反而家族繁衍，由街市到商場，由公屋到私樓，由大街到小巷，無一不是老鼠樂園。至於困擾本港治安多年的南亞假難民問題，港府同樣視若無睹，反而每年豪花十多億元供養毫不心痛，卻對外界要求設立失業援助金打救基層不屑一顧，貴外人而賤市民，這樣的社會難有和諧可言，有條件的人不走更待何時？

說來實在可悲。香港經歷幾許風雨，由幾好都有變成不宜久留，折射出此地由盛而衰、物極必反。說到底，香港的光輝已是上世紀的事，在「港人治港」徹底失敗下，香港人只有無盡失望，乃至絕望，終於只能無聲吶喊，離家遠飄。