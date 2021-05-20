功夫茶：佛誕放生變殺生　祈福唔成更折福

佛光普照，業力滾滾！每年佛誕，按習俗，唔少善信會放生各類動物作祈福儀式；之不過，由於「放生」不得其法，「放生」往往變成「送死」，令人質疑有關活動表面係「積善積德」，實則係「偽善損德」！紅塵囂囂，功夫茶都希望人間早通智慧，離生死海，每年慶祝佛誕，不再「放生」變「送死」，咁先有意義！

呢！尋日佛誕，其中屯門蝴蝶灣觀音公園和北角碼頭均有大型放生活動，屯門蝴蝶灣觀音公園一早已聚集約100人喺岸邊誦經，之後一艘掛有「放生」旗幟嘅船隻便接載善信出海放生。據現場善信指出，放生嘅包括魚、鱟以及龜等，都唔嘢小㗎。

至於一向都係佛誕放生嘅熱門地點北角碼頭，尋日所見亦熱鬧非常，氣氛熾熱！有唔少團體一行約60人包船出海，據悉去鯉魚門對開嘅海面放生。嗱！與此同時，但見善信不吝腰間錢，竟向碼頭海鮮檔買海鮮放生，犀利咯！海鮮檔亦有備而來，特設滑梯將善信買嘅海鮮瀡入海中，或用魚網吊落海，記者矚目所見，除咗常見魚類，更有海星、蜆、墨魚、蟹、鱟等，認真漪歟盛哉！嘆為觀止！

俗語話「道高一尺，魔高一丈」，真係！記者發現有人乘機發善心財。是咁的：善信呢頭花錢買海鮮放生，嗰頭有人藏身碼頭木樁下，當魚瀡下滑梯即用長柄魚網撈之，短短一小時，自備發泡膠箱內已滿載「魚獲」，疑似收集及變賣。

阿哥，咁「放生」法，明顯益咗「醒目」之徒，更加係「愛你變成害你」！「放生」之海鮮，都變市民飯桌之美食！環境唔啱，放生變殺生，例如放生巴西龜等淡水生物落海，即係送佢哋去死啫！設想閣下被外星人綁架，就算唔拐咗你上木星金星火星，放你喺非洲森林，你可能存活嗎？愛護動物協會都不斷提醒市民「放生」呢種自以為救贖動物嘅行為，實際非常不人道，不但危害動物生命，更影響地球原有生態。

嗱！有保育動物嘅專家指出，「放生」嘅初心原是善信好意，卻帶來壞影響！佛陀若睇到以歌頌佢嘅誕辰為名而傷害大自然，相信佢都會大感震驚和不安！佛陀對慈悲、和諧及功德嘅教義，很多時被扭曲去適應人類嘅需求。受利潤驅使，有商販利用這特別日子鼓吹「放生」，而讓許多動物遭受極大痛楚和苦難！有堪輿學家亦表示，若放生變殺生，就會適得其反，即使不至於折壽，亦會折福！

各位善信，你哋唔亂咁「放生」，其實已經係積陰德做咗好事㗎啦！至於庸官唔該正視有關問題，進一步提出修訂《防止殘酷對待動物條例》建議，把在不合適環境中放生嘅行為視作殘酷對待動物，救動物也救生態！