讀者來信，建議中國出手幫助解決以巴衝突，他認為中國可以幫助巴勒斯坦人民脫貧。中國的「一帶一路」已通以色列，最好也通巴勒斯坦，並且用中國與以色列的關係，促使以色列也助巴人脫貧，甚至可以中國新疆發展的成功經驗用於巴勒斯坦。

讀者的提議是正道，經濟不發展，巴人必心存怨恨，經濟要發展，便不能如今天以色列的封鎖圍堵巴勒斯坦，而要讓巴人自由生產、自由貿易，也讓外資進入建設。要這樣做，以色列便要革除對巴人的種族歧視，取消全面猶太化，反對滅絕巴勒斯坦民族。事實上，從歷史淵源看，以巴本是兄弟民族，千年和睦共居，即使以色列富了，扶助巴人亦有利以色列的經濟進一步發展，免除戰爭的仇恨與破壞，這是善良的人的心願。

問題是，面對宗教極端偏見的，這樣的善意是得不到效果的。

宗教狂熱者會把世間當作他們的神為他們而設。人類分成兩類：信教者和異教徒。異教徒是敵人，奉神之名要將之消滅，也奉神之名，異教徒的一切，包括他們的性命，都可以劫奪。猶太極端教旨者與回教極端教旨者本質一樣，也同一根源。以巴之爭，在他們是沒有和解的方法，不是你死，便是我亡，當然是千方百計要你死。

而在宗教狂熱者背後，還有金融資本，其猶太背景自然偏幫以色列，他們中間或有宗教狂熱者。但宗教不是資本的目標，掌控全球，以成就通過金融對全世界的控制，保證資本的壟斷暴利，才是他們真正的目標，這個目標是無止境的。因為他們可一時壟斷全球，壓榨各國人民，但人民會反對，國家會獨立，他們的全球霸權便不停地受到挑戰，也不斷地要掙扎，推動霸權，這已成為沒完沒了的鬥爭。

以色列建國以來，即使外有國際金融資本和美國的支持，達致一定的開疆拓土，來自巴勒斯坦民眾的挑戰也不絕如縷，一直處於風聲鶴唳之中。美國軍政霸權，猶太的金融勢力，並不能保其和平安全。

以色列最大危機是人口中極端宗教狂熱者已佔一成以上，增長速度極快，一、二十年內便會變成宗教狂熱的政教合一國家，一如「伊斯蘭國」。但以色列有核武器，讓宗教狂熱者控制核武器是一大國際危機，且其猶太復國主義所主張的大以色列目標，必然使中東紛爭不已。巴人及回教徒與之戰爭，可能是前仆後繼。伊朗也要擁核自保，對立更厲害。

今天不盡早解決以巴之爭，將來中東除戰爭外，別無選擇。