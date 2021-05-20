香港司法機構新聞稿公布，「禮節性拜訪」的香港終審法院首席法官張舉能帶隊的訪京團，一上京就見到了國家最高人民法院院長、首席大法官周強。

周強很嚴肅地對張舉能一行說：「中央支持香港司法機構『通過司法改革保持專業』，通過深化與內地人民法院的交流合作，『增強司法人員的國家意識和民族觀念』。」周強還要求他們本着對國家、對香港高度負責的精神，全面準確實施憲法、《基本法》和《港區國安法》。周強的講話完全是中央對地方、上級對下級提出工作要求。

周強講了這些之後，張舉能回到香港就必須雷厲風行、不折不扣的貫徹執行，香港司法機構就要制訂具體方案，要定期的和遇到問題隨時請示匯報，國家司法機構也會或原則性的、或具體而微的指導，檢查香港司法機構的工作。香港司法中人千萬別再擺司法大老爺的譜、大法官的譜、大律師的譜，別再拿「司法獨立」說事，拿他們的法律專業訓練說事，企圖和北京周旋，軟磨硬頂不執行，這些已糊弄不了上面。別忘了，國家司法機構的工作人員都是法律專業人士，香港司法人員要改掉多年積習的倨傲，千萬別自作聰明。

眾所周知，張舉能的北京行乃由中央召見，聽命怎麼進行香港司法改革的。周強講得很清楚，中央支持香港司法機構通過司法改革保持專業，言外之意，是如果香港司法改革搞不好，香港的司法「專業」就更成問題；香港現在的司法工作問題甚多，影響了司法的專業水平、影響了香港的法治、影響了一國兩制，對此，中央和港人皆不能再忍，要求司法改革決心很大。

在改革中要「增強司法人員的國家意識和民族觀念」，從根本上解決香港領域的政治問題，這樣的改革，首先要從司法領域的領導人入手。周強對張舉能一行說，當前香港正處於由亂及治的關鍵時期，希望他們能帶領司法機構「擔當作為，履職盡責」，不負中央信任和重託。張舉能擔子很重、壓力很大，敢不殫精竭慮、幹出成績乎？