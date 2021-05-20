去年中國剛爆發新冠肺炎疫情的時候，西方傳媒一片幸災樂禍，有的甚至聲稱只有專制國家才會爆發疫情，好像病毒專門跟中國人過不去似的；後來那些所謂民主國家也紛紛淪陷，而且疫情比「專制國家」慘重得多，以「民主燈塔」自詡的美國更成為重災區，感染和死亡人數都高踞世界第一，西方傳媒於是舉出台灣的例子，聲稱民主社會也有防疫成功的例子。好了，現在連台灣也保不住，西方傳媒又將如何自圓其說？

當然，西方傳媒從來不需要自圓其說，他們說你對你就對，說你錯你就錯，這便是他們的邏輯。所以，他們要抹黑中國，可以找出一百個一千個理由，甚至可以藉台灣疫情失控攻擊中國大陸。君不見，有英媒聲稱大陸正透過「認知作戰」，企圖打擊市民對台灣政府的信任。這種報道分明是挑撥離間，利用疫情進一步煽動兩岸仇恨，可謂用心歹毒。其實，台灣已經夠亂了，大陸根本不必做任何事情，更不必進行甚麼「認知作戰」。大陸國台辦表示願盡最大努力幫助台灣戰勝疫情，台陸委會竟回應「對岸不必假好心」，既然如此，大陸何必以德報怨，自討沒趣？

台灣當局將大陸釋出善意說成「假好心」，一點也不奇怪，因為這就是他們自己的本性。去年大陸剛爆發疫情時，國際社會紛紛伸出援手，連被視為「世仇」的日本也捐贈不少醫療物資，反而台灣當局第一時間宣布禁止口罩出口，連私人郵寄給大陸親友的口罩也全部沒收，這豈止是見死不救，簡直是落井下石。正是因為台灣當局有這種齷齪心態，才會將大陸的善意視為「假好心」，以小人之心度君子之腹，此之謂也。

天理循環，報應不爽，這不是簡單說說而已。按照佛家理論，天理是一套管理制度，詳細規定種甚麼因得甚麼果，種多少因得多少果，所有天災人禍都是社會共業造成的惡之果報。