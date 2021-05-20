物先腐然後蟲生，香港衰落，近年蛇蟲鼠蟻周街行，污染市容，黑道有條臭名遠播的屎坑蟲上海仔，而所謂白道，堂堂立法會議事堂竟有條臭口的鄭蟲混入去。呢條鄭蟲據稱來自本土，所屬派系陰陽怪氣，一時以熱血標榜，大大聲鬧政府，但只是口講，不見有甚麼作為，反而大部分時間都是追殺泛民，在網絡甚至選舉都像癲狗般緊咬不放，究竟葫蘆裏面賣甚麼藥，只有他自己知道。

人生有所謂勝利組，贏在起跑線，即是投胎投得好，其他游得慢的千千萬萬精蟲都會陣亡，游得最快的就會成功抵壘，由蟲進化做人。呢條鄭蟲就係人辦，戴住反政府的光環，在民怨最沸騰的時候，基本上阿豬阿狗去選都有得贏，這條蟲就此走進了立法會。本來已經吵吵鬧鬧的議會，多了一條臭口蟲，聲大夾無準，議事質素更加下降。

這條蟲去到哪裏都是佗衰家，曾經在紅磚大學教書，教社會政治文化，其身不正，誤人子弟，這家大學後來被黑暴佔據，需要警方清場，到現在仍然是元氣大傷，校方雖然已經「除蟲」，但實在太遲，好像給白蟻蛀爛了建築物，搖搖欲墜。

除蟲真的不易，立法會經過DQ總辭諸般震撼事件，都震不走這條蟲，依舊在議會大放厥詞，連正義傳媒《東方日報》也敢誣衊，發揮第四權揭權貴敏感話題，竟然與「起底」混為一談，立即被官員以及議員嚴詞駁斥，枉為人師，連第四權也敢褻瀆，難怪在教育界無處容身，要靠議會這份工討飯吃。

反對派拉的拉走的走，為何這條蟲可繼續安然無損？套用黑暴的口頭禪，就是食人血饅頭，賤人出口，笨人出手，人家當你是手足，有事你就龜縮，這樣怕「起底」，是否怕醜事曝光？立法會幾經艱辛才清走反賊黨羽，可惜除惡未盡，還剩下這條「臭蟲」，蛀了一個大窿，後患無窮。