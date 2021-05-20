繼昨天《815通關》的評論文章之後，今天筆者向大家分享一下如何進一步籌備「815通關」所需的基本準備工作。

在指定時間內，啟動全港市民接種疫苗。與此同時，推出健康碼、禁足令和強制檢測令的3部曲和相關措施，全部都要完成到位。在執行上，明確要求所有公務員、紀律部隊或民安隊全力協助，也利用警務處轄下登記的保安員系統去協調全港430多個區議會小區的人流管理，好讓每區的17,500人在區內兩個地點進行接種和檢測工作。疫苗第一針可安排在6月18日星期五黃昏進行，第二針在7月16日星期五黃昏進行。根據這個思維，由接種疫苗第一針後，「病毒清零期」和社區群體免疫可以在7月逐漸形成。

推動上述清零工程，筆者認為特首必須利用《緊急法》去強制符合接種條件的市民接種，正如內地官媒社評所指：新冠疫苗接種不是選擇題，而是必答題。現在是非常時期，不能再掉以輕心，不能再抱着僥倖心態，因為這是個「戰爭時期」，要戰勝新冠病毒就必須立下軍令狀，「外防輸入，內防反彈」不但是香港的目標，也是國家給予的任務，亦是世界當下的全球任務，失敗者只有一條路可走，就是永不超生！

由設定815作為通關日，可以推導出籌備工作如下：

815星期日，通關。

813星期五，接種了兩針的市民可在通關之前更新健康碼和進行過關前48小時核酸檢測。

813星期五，已經成功實現連續21天清零目標。

723星期五，最遲啟動21天清零日。

716星期五黃昏，為全港市民接種第二針，更新健康碼和醫健通。

618星期五黃昏，為全港市民接種第一針或進行核酸檢測，安裝或更新健康碼和醫健通。

618星期五黃昏，禁足令生效。

617星期四，特區政府就禁足令刊憲，一切戶外活動均受約束，已有接種疫苗或健康碼人士除外。

608星期二，特首公布和就禁足令提出刊憲，推動全港符合接種條件的市民強制接種疫苗和進行核酸檢測，以及安裝健康碼。另外，也宣布關閉所有口岸，禁止所有國際旅運航班來港，直至另行通知為止。

524至608，在這兩個多星期內特區政府需要詳細計劃和部署有關815通關方案，加強與中央政府溝通和請求協助，特別是國家衞健委、廣東省政府等取得共識。