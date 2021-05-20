本港公營醫療人手緊絀早就不是新聞，病人往往由小病等到變大病，大病拖到變冇命，增加人手已是刻不容緩。港府擬容許合資格的海外醫生免試執業，其實類似做法新加坡早就實行，當地有一張認可的外地院校醫學院名單，其醫科畢業生可免試執業。香港實行拿來主義，的確可一解燃眉之急。

當然，尊貴的醫生們不作如是想。醫學界議員陳沛然批評政府「做乜都得」，並無就修例引入海外醫生游說業界，說來既不滿又「葡萄」。但有理性的人都知，不是港府沒有游說，而是游說了N年皆無功而還，業界堅持不接受，堅持要海外醫生考一個艱澀高深的執業試，而這個執業試甚至連本地醫生也考唔掂，擺明就是為了刁難而刁難。既然業界根本無得傾，港府以大眾市民福祉為依歸，「做乜都得」有何不可？

現在公院專科門診的輪候時間動輒以年計，醫生們千方百計阻撓港府增加人手根本就是不道德。單是九龍東聯網內科及九龍中耳鼻喉科，穩定新症的輪候時間最長達到146周，即約3年，令人震驚；九龍西聯網的骨科排期亦不斷延長，目前較去年9月公布的最長輪候數字增加10周，即約2.5個月；其次是九龍西的耳鼻喉科及新界西的內科，均較上次公布的數字增加7周。至於長者輪候換骹手術，一等10年已成常態，等到含恨而終何足為奇，箇中痛苦醫生知否？

本港私營醫療收費昂貴，絕大部分港人只能依靠公營醫療續命，偏偏醫生們只顧自己飯碗，美其名曰免試執業會令質素下降，其實不過為了維護專業霸權和業界利益。試問牛津、哈佛的醫科生，質素會比港大中大差嗎？新加坡國立大學、北京清華大學的國際排名都比港大中大高，香港卻將這些人才拒諸門外，合理嗎？

何謂「醫者父母心」，懇請香港的醫生們細心體味這句話，盲目拒絕海外醫生，受害只是貧苦大眾而已。