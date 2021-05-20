有位仁兄姓仇，單名一個中字，在2019年反修例風波之後，揚言香港已死，終日叨唸着要移居台灣。只因為妻子愛國愛港，反對捨棄多年的基業而去，兩口子爭持不下，使他終日憋着一肚子氣。

有一天，妻子正在做午飯，仇中先生等着等着，不期然睡着了，而且還做起夢來。人在現實中未能實踐之事，往往能在夢中如願。在夢裏，仇中的妻子對他千依百順，兩夫婦帶同兒子一起飛渡台海，成功在寶島落戶。當地的房子價廉物美，他們只花上500萬港元便買到上千呎的單位，而且地點優越，鄰居職業高尚，是在中華航空擔任飛機師的。

可惜好景不常，仇中落戶不久便染上了新冠肺炎，是否被擔任華航機師的鄰居傳染，就不得而知了。知道染病的一刻，仇先生還老神在在，說台灣是先進的民主地區，政府英明神武，不像香港般「廢柴」，官老爺定然會把他照顧得像親兒子般妥貼。

仇中希望入醫院治療，但院方說病床已滿，只叫他在家隔離。仇先生雖然不滿，卻心想投奔自由是要付出代價的，也就算了。他生怕會將病毒傳給家人，叮囑他們要勤洗手，豈料家人告訴他，台灣缺水，生命之源十分珍貴，手不能多洗。仇中聽到，一下子氣炸了。他覺得自己開始發燒，顫兀兀地要找探熱針，走了沒幾步，全屋子的燈突然熄滅，那時候正在夜裏，四周墨黑一片，原來他住的地方停電，這已經是一星期內的第二遭了。

仇先生終於忍無可忍，大喊着說：「台灣究竟是甚麼鬼地方！」邊罵邊摸黑回床，卻踢到地上硬物，一跤跌倒，夢就醒了。他醒後看看四周，開心得一躍而起，擁着剛做好飯的老婆說：「哈哈，原來剛才只是做夢，我們沒有移民，那真要謝天謝地嘍！」