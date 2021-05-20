疫情持續逾年，經濟不振，百業凋敝，民生維艱！失業率仍然高企下，最受影響嘅自然係基層打工仔，尤其是從事旅遊、餐飲、零售業嘅，面對開工不足，更多係停薪留職，手停口停，而庸官收高於歐美政要級人工，卻全不理民間哀聲，連設立短期失業援助金都諸多藉口，用酒吧業協會副主席錢雋永嘅講法，就係「佢坐喺天空度諗我哋地下做緊嘅嘢，但天空同地下根本相距太遠」！

就係咁，庸官施政，政策有可能不離地嗎？你失業咩？政府做中介人擔保你向銀行借錢；你是否還得到先好借？關人忍事！年頭話派5,000蚊電子消費券，等到蟬鳴荔熟，「知了知了」叫到市民都躁鬱了，佢就失驚無神話你知：可以辦年貨㗎！

政府無能，靠害市民！對住啲咁嘅廢官，唔問責都要削減人工啦！呢，影響全港18萬公務員嘅薪酬趨勢調查日前出爐，高中低層或面對被減薪，之不過，政府問責官員象徵式減薪一年便拒絕再減，成為眾矢之的。

阿哥，庸官抗疫不力，防疫漏洞百出，令市民又強檢又隔離，隔離膳食又食到人屙嘔肚痛，搞到市民雞毛鴨血！尋日佛誕，業力滾滾，一眾庸官未知有否沾染靈光慧語，呼應並答允坊間強力要求特首、3司長及13局長應帶頭減薪20%，與市民共度時艱！正如有公僕話齋：特首冇理由加自己咁多人工，又減公務員人工，唔應該肥上瘦下！嗱！呢啲咪佛光普照下嘅頓悟囉！

有議員更直指食衞局局長陳肇始等官員應接受問責，至於人稱「神童局長」嘅勞福局局長羅致光，一直懶理失業問題，更曾被鬧爆「唔想做或冇能力做就走人」；先前佢曾叫外傭如果唔打疫苗，可以唔嚟香港，如今剃人頭者人亦剃其頭而已！作為問責官員，應當慎言！子曰：一言興邦，一言喪邦！神童局長智商高轉數快，老朽都建議佢抽空讀吓《論語》！