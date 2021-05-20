現任區議員必須在本月底或下月初於政府指定日期及地點，按法例規定進行宣誓。這是任何一位現任議員如要繼續履職必須遵行的嚴肅規定，市民也有權嚴格監督區議員是否如假包「炒」地履行應盡的義務和責任，可見宣誓是履行區議員職務的重要前提和先決條件，絕不能馬虎。

「牛唔飲水點撳得牛頭低」，無論宣誓人的動機是甚麼，一旦宣誓就必須依照誓言踐行，若蓄意把宣誓當「食生菜」，發假誓的話，就一定逃脫不了法律的制裁。古語有云：「若要人不知，除非己莫為」，何況區議員的公職是「水上扒龍船，岸上有人見」，市民心中的尺是一清二楚的，所以，存心為「糧支」，圖僥倖「博懵」者必須想清想楚。

發假誓在本港是非常嚴重的刑事罪行，一旦東窗事發，民政事務總署會根據《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》進行追討，並有理由追溯自他在上任區議員之日起計，即2020年1月1日開始計算，粗略估計將有可能要「嘔番」170萬元公帑給庫房，那些還幻想「博大霧」的區議員，好自為之了。最近數周，已有數以十計的前區議員，分別以健康、移民、照顧家人、在囚或無力履行區議員職責為由，向民政總署主動提出請辭，還算有自知之明。但也有黑暴議員以為立即在社交平台刪貼和剷走「港獨」文宣便可蒙混過關，只是自欺欺人、自暴其醜。

有黃營心戰室放言，若趕盡殺絕，區議會便變一言堂，真是黃婆賣瓜，自賣自誇。在這個世界，不會沒有了誰，地球就會停止轉動的。過去17個月的黑暴獨霸的17個區議會大混亂，抹黑和攻擊警方、侮辱官員、破壞抗疫、肢體衝突、違反常規、歧視和打擊建制團體的恒常社區活動撥款申請、破壞社區和諧、徹底破壞區議會常規和《基本法》規定，早應撥亂反正了。