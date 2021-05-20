俗語云：「靠山吃山，靠水吃水。」對於內地官員來說，則是靠車吃車、靠油吃油、靠電吃電，汽車、石油、電力等各個行業都成了唐僧肉。而「靠資吃資」，形容的則是國資委系統的腐敗。僅從2017年10月中共十九大以後，短短3年多，就已經有11位省級國資委主任被查，涉及天津、黑龍江、遼寧、山西、內蒙古、江蘇、西藏、貴州等，成為腐敗的重災區。

內地國有企業被譽為「長子」，依靠壟斷地位以及在政策、金融、土地等資源配置方面的特權優勢，攫取超額利潤。特別是電力、石油、電訊、航空等部門，更是國企獨大。而國資委正是負責監督國企的主管部門，舉凡國企改革重組、人事調整、重大資本運作、業績考核、資本財務等，都需要由國資委審批，儼然如國企的「太上皇」，其油水之大可想而知。

況且，國企都是公帑，無論是企業，還是國資委，慷國家之慨，都毫不心疼，於是乎相互勾結。國資委主任們八仙過海，各顯神通，將國資變成監守自盜的搖錢樹、自留地。比如，江蘇國資委原主任周建強還以親屬作掩護入股「影子公司」，與自己主管的國企進行「合作」，左手倒右手，輕鬆牟利千萬元。

而在國企改制、股權分配、工程招標、項目合作方面，幾乎都是國資委主任一支筆審批、一言堂拍板，權力尋租、利益輸送的空間極大。大連金融資產交易所股權改革期間，時任國資委主任易軍金口一開，便為自己關照的兩家公司度身訂造各分配了十分之一股份，沒有任何規則程序可言。所謂的「現代公司治理結構」，被公權力輾壓粉碎。

而且許多地方，國資委主任「前腐後繼」。黑龍江連續兩任國資委主任趙杰、韓冬炎，遼寧的左大光、何慶，以及天津的李福明、彭三，均是前任被查，後任繼續貪腐撈金，皆因肥肉太肥，撈金太易。由於這些地方均是國企獨大、民企低迷的地區，國資腐敗，嚴重惡化營商環境，令經濟每況愈下。天津GDP數據造假擠水分，經濟總量大幅縮水5,000億元，被其他3大直轄市遠遠甩在後面。

東北本是內地國企的龍頭，如今塌陷為經濟落後地區。振興東北的口號空喊了多年，經濟增速在全國墊底。從國資系統的腐敗就可看出，其企業改革舉步維艱，上下爛透，只不過養肥了一些蛀蟲。外地企業要投資，每個環節數不清的送禮打點，因此才有「投資不過山海關」之嘆。大連某項目拖了一年遲遲未被批覆，直到給易軍送上300萬元，才簽字通過。

除了直接裝入私囊，官員還將國企變為吃喝玩樂的「提款機」。即使在十八大後「八項規定」高壓環境下，國務院國資委副主任徐福順、中石油董事長王宜林、中海油董事長楊華等人仍舊奢靡浪費，花費近10億元在京郊購買豪華度假村用以享樂。

近些年，內地國企入選世界500強愈來愈多，實則不過是體量大而已。治理結構混亂，質量效益差，實在算不上「強」。