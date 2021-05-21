世界視線：東海南海難題多　華須防農夫與蛇

中國在東海及南海外交關係一直是個大難題。中國近年在區域合作、防疫資源甚至今年的疫苗援外政策，一再主動友好示人，但域內氣氛仍然改善不多，甚至有輕易被有關國家內部選舉打回原形的趨勢。以日本、菲律賓為例，今明兩年都有重要選舉，近來對中國的立場，動輒便變臉，像這種新版農夫與蛇的戲碼，恐怕未來一兩年都少不了。

先談日本，中日兩國關係去年本有解凍之勢，雙方亦約定中國領導人訪問日本行程，誰料因疫情一拖再拖，如今訪問行程作罷外，兩國因東京奧運與北京冬奧的合作亦成雞肋，主因是日本眾議院最遲需在今年10月前改選，而日本首相菅義偉的自民黨總裁一職，亦在今年9月任滿，日本政局風起雲湧，對華立場亦成籌碼，勢被選舉騎劫，估計今年第3季前都不可能明朗化。

再看菲律賓，中國與菲律賓的關係好不好？這要看甚麼時候，甚至甚麼事件，菲律賓總統杜特爾特雖曾說過，對中國「欠了很多感謝」的話，但菲律賓明年有總統選舉，菲國政局及對華立場也因此飄忽起來。早前中國與菲律賓在南海牛軛礁及黃岩島爆發主權爭議，身兼內閣成員之一的菲律賓外長洛欽竟在社交網指摘中國船隻駛入爭議南海水域破壞中菲友誼，他更以爆粗式的方法要求中方「滾出去」，可見菲律賓政界對中國根本沒有尊敬與感恩。雖然杜特爾特因此事下達命令，內閣成員不要公開談論南海問題，但在國內反對力量進逼下，杜特爾特亦以一副強悍姿態言明對中國「有些事真的不能讓步！」

中國對菲律賓的援助不少，今年初各國飽受疫情衝擊，菲律賓向中國求助，中國便曾經向菲律賓捐助60萬劑科興疫苗，而菲律賓向中國訂購2,500萬劑科興疫苗，亦獲中國應急處理。在此前提下，辱罵事件依然發生。可見，無論中國這個農夫付出多少，相關國家只要有內部選舉，便會立即把對華政策、經濟合作、外交合作等押上談判桌，甚至動輒騎劫利益。這些經驗與教訓，證明中國援外行動落子必須十分小心，否則好心不得好報、給「蛇」反咬一口之類的事恐不會少。