神州觀察：全民直播勢所趨　做好監管助發展

作為移動互聯網等技術發展催生出的新興業態，網絡直播與民眾的生產生活愈加密不可分，其發展勢頭亦十分強勁，日前有報告顯示，截至去年底，內地直播行業主播帳號累計已超過1.3億，直播用戶規模更達6.17億人，以致有人將之稱作「全民直播元年」，決不誇張。然而網絡直播平台也一直亂象叢生，巨大的市場規模誘使各種違法違規層出不窮，惟有加強做好政府監管，努力構建多元化、高品質的直播生態體系，才能令該行業朝向更健康有益的方向發展。

直播平台「快手」近日永久封鎖一名擁有800萬粉絲的浙江籍網紅帳號，此人被指不斷惡意炒作求婚一事，天天在直播間上演各種分手、復合的情感大戲，並於訂婚直播中賣貨，5小時吸金逾4,000萬元，更為自己帶來1,600萬元佣金。惟平台方接到針對該網紅的舉報高達23萬條，網民紛紛質疑其帶貨涉詐騙、賣假貨，遭批直播內容低俗，只為博眼球、蹭流量，認為早該被封殺。

許是事件引發了官方關注，平台才與之「切割」，其實並不情願，否則何致累積23萬條舉報？只能說，一切都是利益作怪，主播賣貨愈多，平台亦賺得愈多，彼此本是利益共同體，面對吸金強勁的主播，就算賣俗、賣假貨亦可以「包容」。故而網絡直播充斥各種賣慘、煽情、編造離奇劇情誘騙觀眾的招數，乃至污言穢語、賣弄色相、涉及黃賭毒亦不足奇；至於數據流量造假、發布虛假廣告訊息、以傳銷等手段誤導、欺詐民眾亦司空見慣。

有統計顯示，目前內地網絡直播市場規模高達數千億元，估計很快就會突破萬億元；而當2016年有人提出「中國網絡直播元年」概念時，相關市場規模大抵只有現時的一成，直播用戶總量亦在短短幾年間由3億多人猛增至6億多人，「全民直播」堪稱勢不可當。該現象在去年表現得尤為突出，其中一個重要因素便是突如其來的新冠疫情大爆發，封城抗疫使得民眾的生產生活方式被迫改變，打發無聊時間的、需要上網課的、打點生意的、失業謀生活的，都對網絡直播起到助推作用。

除此之外，互聯網時代的到來及互聯網經濟的發展，亦令網絡直播的出現成為一種必然，並從泛娛樂直播到體育、遊戲、電商直播，呈現出多元化、井噴式發展，當中尤以電商直播用戶規模最盛，卻也與廣大消費者權益最為息息相關。當局近年亦發布不少規管政策，以規範行業健康有序發展，很顯然，這方面做得還遠遠不夠，利益驅動總能令一些人輕易捨棄責任，無視規則，說明監管與處罰力度仍然很疲弱，若不有效加強，只會令更多消費者權益受損；既離不開，又要被其禍害，政府責無旁貸。