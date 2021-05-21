正論：通關在望挽經濟　疫苗接種勿掛鈎

抗疫超過500日，香港人除了希望快點擊退疫魔，心裏面都有一個共同願望，就是盡快通關，連續多日只得一宗不明個案，通關在望，全民期待，但究竟何時通關，細節如何，都必須審慎探究。

疫情緩和，昨日僅新增一宗確診，為輸入個案，亦沒有本地不明源頭個案。早前確診的4歲男童，抗體測試相信屬「假確診」，但港大專家袁國勇指應為「真確診」，即是說本港連續27日只得一宗不明病例。政府放風，盡快向中央提出與內地通關及具體安排，據悉，通關初期會限制人數，而港人赴內地及澳門是否需要短暫隔離等，則仍未明朗。

由去年五月開始醞釀通關，談到依家仍未成事，差不多一年了，因為香港疫情反覆，始終望門興嘆，粵港澳互通健康碼石沉大海，變成了「密碼」，沒有人再提起。內地和澳門不甘於被香港拖後腿，去年秋季已經急不及待互相通關，差不多大半年了，運作暢順，相安無事， 顯然問題始終出於本港疫情。

港府抗疫不力，檢疫甩漏，多次在重要關頭功敗垂成，第3第4波疫情爆發都牽涉免檢疫人士帶病毒入港，最近變種病毒侵入香港，亦是由境外輸入，印度漢引起派對群組，一時之間，人心惶惶，幸好全民警覺之下，變種病毒未至於大肆擴散，這是不幸中之大幸，有賴市民一直保持防疫意識，即使政府朝令夕改，社交距離措施時寬時緊，但市民始終一罩不離身，很多都攜帶酒精消毒液，最終可以捱到今時今日接近清零。

政府愈幫愈忙，亦是幫倒忙，禁聚令以及種種措施，把本來已經下滑的經濟再加摧殘，雪上加霜，舖頭執笠不計其數，歷史悠久的戲院院線亦捱不住倒閉，酒吧卡拉OK長期關門蝕大本， 旅遊業航空業之慘更加不用說， 所以實在需要盡快通關，令到內地人可以來港消費。君不見過去一年內地長假期人頭湧湧，已經克服了疫情的陰影，對比香港五一黃金周的愁雲慘霧，大型商場門堪羅雀，香港政府有愧疚嗎？為何內地14億人口可以做到，旅遊消費自由自在，酒吧照開，卡拉OK照唱，香港做不到呢？要打疫苗針才可去飲酒，是甚麼道理？

實在令人莫名其妙，政府為了谷針，無所不用其極，不少民生活動都與打疫苗掛鈎，連院舍大學宿舍也不放過，甚至一度想強制外傭打針，但在壓力下跪低。市民對打針反應冷淡，主要是因為副作用憂慮，接近六十人在打針後身故，專家委員會幾乎對每一個案都說與疫苗無直接關係，好像是閻羅王要收這些接種者，統統與政府無關，試問這樣，市民又怎會安心去打針呢？

打疫苗針與通關根本上沒有必然的關係，最近臨門告吹的港星旅遊氣泡，被視為不平等條約，港人前往星洲需要打兩劑疫苗，但新加坡人來香港卻不用先打針，如果疫苗是這麼重要，為何香港政府不要求星洲人打兩針呢？還有內地有關當局從來沒有公開表示過，打了兩劑疫苗就可以免檢疫通關，完全是香港政府一廂情願，不要把港人都當成無知。資訊流通發達，大家都是有眼看的，專家亦表示打了疫苗仍可以傳播病毒，所以繼續需要戴口罩。

內地始終最關注的就是香港疫情，當香港爆發變種病毒個案之後，內地立即收緊港人檢疫措施，速度之快，反映抗疫一分一秒都不能鬆懈，這個可以理解。打鐵還需自身硬，香港最緊要是做好本分，盡快清零，有一個籠統的標準，就是連續28日沒有本地個案，那就通關有望，現在已經接近這個要求。假若短期內沒有嚴重惡化，相信這回真真正正通關在望。

通關簡單來說，就是毋須坐疫監。過去一年有不少香港人因為工作關係，未能坐疫監，故被迫與家人分隔兩地，連奔喪也不能，抱憾終生。即將推出的「來港易」寬免內地人檢疫，但回內地還是要坐疫監，所以預計旅業受惠不大，真正互相免除檢疫，才是真通關。通關是打通經濟命脈的最直接方法，再遲恐怕就失救了。