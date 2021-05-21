功夫茶：屋邨垃圾堆如山　嚴懲慣犯莫遲疑

清香隨風發，落日好鳥歸。阿哥，邊個唔想有個咁正嘅居住環境吖！之不過，香港號稱國際城市，又係亞洲金融中心，不但老鼠多到貓都唔想捉，而屋邨啲垃圾，又係多到房署都唔想理！春城無處不飛花就正啫，依家卻係香城無處堆垃圾，「香港」一早應改名「鼠港」或「臭港」好耐啦！

嗱！油塘油麗邨驚現垃圾山，喂吖！山不在高，有仙則名；如今山不在高，有垃圾則臭，尤其係盛暑翳熱天，更易孳生細菌、蚊蟲老鼠，依家疫情又話清零有望，通關在即，若然被啲垃圾山擋一擋，就真係無喇喇，整撻瘌！

油麗邨有一片亮麗麗、綠油油嘅油菜花就令人拍爛手掌啫！依家卻係垃圾堆如山，認真殺風景！呢，被區議員揭發原來係有無良搬運公司傾倒邨外家具及垃圾所致，惟房屋署接獲投訴後，只警告了事，未對涉事公司作任何跟進及檢控。房署管理不善，3歲細路都feel到！傾倒整座山嘅垃圾都冇事，咁仁慈！睇怕倒完大堆垃圾，再喺嗰度來個大小二便，應該都冇事！最多接封警告信，嘻！咁啱冇紙巾添，唔該晒！

房署諸公唔係唔知啩，一般亂拋垃圾都要檢控，拋張紙巾丟個煙頭都要罰1,500個大洋，更何況傾倒廢棄物如山？口頭警告啲咁冇公德心嘅人，梗當你隨口放屁啦！屋邨垃圾棄置惡化屢見不鮮！呢，年初陸續入伙嘅將軍澳居屋雍明苑，因臨近新年趕裝修入伙，產生大量建築廢料、棄置家具及紙皮等垃圾，形成「垃圾海」，蔚為奇觀！事件經本報揭發後，房屋署才加強清潔。此外，2018年本報亦踢爆多個陸續入伙嘅公屋電梯大堂出現「垃圾山」，如東涌迎東邨、屯門欣田邨及葵涌葵翠邨等，足見屋邨垃圾問題，咁多年來仍然未解決、未解決！

有學者指出，喺油麗邨事件上，房署管理不善難辭其咎，認為除警告，可將涉事公司列入黑名單，同時，與食環署聯合執法，向涉事公司發告票，嚴加檢控，才可以儆效尤。講到呢度，功夫茶諗起早前《東方》獻寶貴藍圖，建議政府讓被判社服令嘅刑事犯到海灘或郊野執垃圾，「犯盡其用」，不但節省公帑亦可令佢哋反省。

呢嗱！喺《東方》嘅藍圖上，不妨加些新元素，好似學新加坡咁，讓屢勸不改、唔丟垃圾唔過癮嘅慣犯，穿上吸睛嘅螢光背心執垃圾，增加羞恥感作反省。嘞！對付亂傾倒垃圾嘅慣犯，咁做唔算過分。古人說，善罰者，刑省而奸禁。冇錯嘞！善用懲罰嘅人，刑罰不多而能使奸邪得以禁止。新加坡城市整潔企理有口皆碑豈是無因，今若善用本報所獻藍圖加上星洲之螢光背心「勞改令」，清潔香港有望見到曙光！