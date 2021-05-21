面對美國新冷戰的威脅，近年的顏色革命，香港政治只能保守，以建立政治防禦體制。這是迫不得已，也是為了中國在香港的國家安全。除此以外，香港的一國兩制仍包含許多中國內地制度以外的政策。

除了政府規定限制之外，一般人在香港合法連續居住滿7年，便可申請作香港的永久居民，享受絕大部分香港的公民權利。申請只屬循例手續，一般都被批准。政府制度上已訂出標準，申請絕大部分都成功。於是，中國的香港，便不是本地出生或內地來港的華裔所壟斷，不分國籍、種族，都可循此例成為香港的永久居民。這是內地任何城市所不可能的。

不是中國公民在香港不可當上特首，也不可能在最高層次從政當官。但此外，公民權利與中國公民相同，這個制度雖說源自前朝，回歸不改，凸顯出中央政府希望香港繼續為中國的國際城市，用國際化來推動香港的發展，幫助中國的整體的對外關係。

香港有世代移居的印度裔和其他南亞裔，有來自越南的移（難）民，也有眾多的來自東南亞各地華僑。歷史因素，早已使香港社會多元化。而依循此例不少歐美人士在港經商工作多年，也獲永久居民資格。

有說香港有亞洲區最大的法裔僑民。近年更多了不少來自前蘇聯人士。

香港是開放城市，開放重要的不是人來人往，更重要的是居民組成的多元化、多樣化，不分種族、宗教、膚色，共建多元的文化社會。

香港要有別於深圳、廣州，與它們錯位發展，互相補足，靠的是國際化，不是國際旅遊城市，而是國際人士定居共建的文化。借助他們對香港的喜愛、歸屬感，開拓香港在國際社會的人脈關係、文化合作，融香港入國際社會文化之內，但還保有獨特的中國因素。而且不會因一時政經變化而放棄，反而在任何中國面對的國際危機中，發揮出香港國際關係、國際作用，溝通國內與國外，依靠在香港的非中國公民，但有永久居留權的國際人士。

一帶一路是香港的前途，便更要吸納來自英美體制以外的國家人士，使香港的國際化保持與世界轉變同步的演變進展，特別是在中美的新冷戰對立中，香港更要拓展非英美的國際化，在美國制裁中找出新的天地。當前便應招攬一帶一路國家的精英來港。

香港是中國的香港，也是世界的香港，唯其如此，香港才可發揮橋樑作用，貢獻給國家和世界。廣納各地人才，也可建開放包容的社會。