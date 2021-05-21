台灣社會最大的問題是凡事政治化、意識形態化，以致逢中必反，任何與大陸有關的東西都是負面的、邪惡的，連防疫抗疫也不例外。民進黨當局極力抹黑大陸疫苗，「無效」、「可疑」、「不安全」等等，有多可怕說得多可怕。但實際上，全球已有數十個國家和地區購買中國大陸的疫苗，接種者多達數億人，如果大陸疫苗真的像台灣形容的那麼差劣，豈不是死得人多？恰恰相反，台灣購買的英國阿斯利康疫苗才是真正不靠譜，因為可能導致血栓而遭部分國家停用，只有台灣將之視為救命稻草，可惜救命稻草數量極少，連杯水車薪也談不上。

政治凌駕科學，正是台灣疫情大爆發的主要原因。民進黨和綠營媒體極力抹黑大陸疫苗，無非為了阻止大陸疫苗進入台灣，為了防止台灣人民對大陸產生好感。即使疫情愈來愈嚴重，人民生命健康備受威脅，他們也不忘操弄政治，不忘煽動兩岸仇恨，可見在他們心目中，政治比防疫更重要，反中比台灣人民健康更重要。

在此之前，台灣一直以「防疫模範生」自居，加上西方傳媒刻意吹捧，更使蔡英文當局得意忘形。沒想到疫情警報突然響起，一切打回原形，治理亂象暴露無遺。最尷尬的是，台灣甘願充當美國遏華棋子，蔡英文多次強調這是40年來台美關係最好的時刻，但美國除了向台灣出售過時武器和瘦肉精豬肉，至今沒有向台灣提供任何疫苗。他們推說大陸阻撓，導致台灣買不到疫苗。而實情是，台灣曾與德國藥廠洽談購買一批復必泰疫苗，只因該疫苗的總代理是上海復星公司，台灣就不再洽談、不讓進口，這是大陸阻撓？還是民進黨阻撓？水能載舟，亦能覆舟。民進黨以操弄政治起家，迷惑了島內不少民眾，但政治玩得過火，必然引火燒身。疫情瀕臨失控、一周停電兩次、缺水問題未解……大陸還沒動手，台灣已亂成一團。