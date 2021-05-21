律政司司長鄭若驊值多少錢人工？據資料月薪30多萬元，如果市民可以為高官評薪，她連30元都不值，這個特區廢官之最，民望「墊司底」，醜聞不絕，其身不正，律政司淪為黑惡保護傘，檢控黑暴歎慢板，法治蕩然無存。

食物及衞生局局長陳肇始又是官場奇葩，抗疫一鑊粥，人工收到足，處事求求其其，甩甩漏漏，朝令夕改，淪為笑柄，古語云無為而治，她就是進化成無作為而治，不過話分兩頭，跟這位大姐搵食應該頗寫意，像轄下前食環署署長劉利群，鼠患及衞生劣迹斑斑，竟然可以升職加薪，直接跳進食衞局攀附局長，這就是官場「模範」，讓其他人練精學懶。廢官不勝枚舉，陳帆、羅致光……，如果公投減薪，這些人統統有份。最新的薪酬趨勢調查昨日出爐，公務員低層及中層分別要減薪0.68%、0.54%，而高層將減薪2.04%，看來逃不過凍薪減薪。疫情下私營機構裁員減薪是慣事，公務員幸有「鐵飯碗」，更加應該珍惜，可惜涉及政府部門失職怠惰的醜聞層出不窮，有議員在立法會上狠批公務員「鐵飯碗」制度已不合時宜，政府應思考如何令公務員工作變得更有效率，表現較差的公務員不應再留用。

被點名批評的康樂及文化事務署固然糗事多籮籮，但其他部門又好得幾多？將軍澳海濱長廊蠓患重災，多個部門互相卸責，三無大廈「駁錯渠」污染海港，又有誰會認頭？原來沒有人需要負責？

公務員的制度需要檢討，「名存實亡」的問責制，也是時候進行大改革。問責官員薪酬並非與公務員掛鈎，享有元首級待遇，表現卻像「小學雞」。林鄭團隊去年減薪12個月，這一場減薪騷過後便逆市「加薪」。廢官的表現「一文不值」，應該設有機制按表現減薪，出錯減一成，相信很快便減到零，應該要執包袱走人吧！