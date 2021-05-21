本港疫情放緩，已多日無本地或源頭不明個案，清零在望。這誠然是好消息，惟觀乎鄰近地區如台灣和新加坡，一個疫情失控，一個反覆反彈，香港要是在外防輸入方面稍有鬆懈，隨時功虧一簣，港府不可不戒。全球抗疫逾年，檢點下來，當可發現疫情控制得最好的是中國，其兩個特區——澳門和香港，則澳門的成績表也是非常亮眼，只有香港見不得人，直到最近才洗心革面，林鄭政府終於放棄倣效英美放任自流「與病毒共存」的想法，切實執行中央旨意，早前廣建隔離營和港版方艙醫院，提升檢測力和快速追蹤密切接觸者，寧嚴毋鬆，寧枉毋縱，好不容易才終於有今日。

反觀英美等地完全放棄追蹤和隔離，任由病毒四散，搞得死傷枕藉，雞毛鴨血。唯一「優勢」是人民樂於接種疫苗，而且疫苗有充足供應，英美疫情稍為受控，完全得力於高接種率所致。然而，一海之隔的台灣卻是毫無準備，不追蹤，不隔離，缺床位，欠疫苗，發展下去必然是疫情全面失控，步歐美後塵大面積淪陷。新加坡小國寡民，奉行家長式管治，本來應可較好地控制疫情，惟疫情仍見反覆，疫源主要來自外勞宿舍群組和樟宜機場群組，證明外防輸入方面仍然不到位，但情況總算比台灣好。

由此可見，抗疫沒有捷徑，清零並非不可能，關鍵在於政府必須有決心、有承擔、有魄力，行動要快，應變要速，不能心存僥倖，不能只依賴疫苗，必須多管齊下。中國是最早認清新冠疫情特性的國家，知道任由其擴散必然後患無窮，很早便下大決心封城停市抗疫，患者應收盡收。到了現在疫情大致清零，下一步便是擴大接種疫苗層面。目前內地接種率被指為不高，當局計劃6月底擴大至全國四成人口接種疫苗，目標是今年內達到群體免疫。

香港必須加把勁，否則隨時再次拖內地後腿。