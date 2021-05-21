幾個月前，本欄曾記述過一樁事情，說佛教淨土宗一位頗具代表性的老和尚長期定居香港，去年到台灣講經開示，卻因為新冠肺炎疫情突然肆虐全球，便暫且在當地小住。住了幾個月，老方丈想回香港，但身邊愛護他的弟子大多反對，理由竟然是不相信台灣的病毒檢測制度，政府天天說是零確診，他們認為不可靠。方丈九十多歲高齡，弟子們擔心送他到機場、在候機室等待，以至困於飛機艙內的整個過程，一旦感染到病毒，那可麻煩，故寧可讓老人家留在台灣，一動不如一靜。

告訴我上述事情的，是方丈身邊的侍者，他在台灣曾親自照顧老和尚，後來因事而提早回港，他自謂很熟悉寶島的情況。這件事以至老方丈身邊弟子的看法，筆者當日是轉述了出來，但坦白說，心中也曾懷疑，他們是不是太多慮了，台灣的檢測制度，當真如此不濟嗎？豈料，如今台灣的疫情當真出現大爆發，每天確診人數都在3位數字，當地有醫療專家指出，目前的病毒最少在兩個多月前已經傳播，只是政府部門渾然不覺。專家講的是最少兩個多月，說不定可以追溯到更早。

就在今年1月，便有台灣媒體指出，2020年當地因肺炎和流行病而死的人，比起2019年多出數千人，因而懷疑新冠肺炎一直在流播，只是政府對此置若罔聞。台灣不少民眾欠缺知人之明，所以吹捧出的政治明星，其實是政治演員，幾年前出了一個韓國瑜，如今又出一個陳時中。陳時中領導全台抗疫，因為早前一直宣稱確診清零，使民望曾高達九成，他便自鳴得意，在媒體面前登台高歌，甚至試過去當時裝模特兒。你看，這那是在做正經事，明擺着就是做政治騷，他為了捍衞自己清零的成績，便一直反對作大規模的病毒檢測，長時間將真相捂住，最終便把疫情弄得一發不可收拾。