政府高層常掛在嘴邊的一句話係：佢同本屆問責官員均有接受批評嘅胸襟。是耶非耶？老朽倒不怎麼認同，且不說那句氣燄十足嘅「官到無求膽自大」是如何傲慢！近日問責班子被指「逆市加薪」，政府卻高調發聲明指官員被指加薪嘅說法係混淆事實！並故意歪曲行政長官和問責官員嘅薪酬調整以抨擊官員，對此表示遺憾。阿哥，又混淆事實又遺憾，差在未要求負荊請罪，何胸襟之有哉？

政府抗疫無能，施政離地，林鄭及其問責官員喺每次民調嘅民望都極差，這是不爭的事實。疫情下本港百業蕭條，失業率高企，基層叫苦連天，問責官員喺去年自願減薪一成，表面偉大到極，其實一眾問責官員薪酬，減一成都逾30萬一個月，比之歐美政要還要高，而唔少問責官員之職不稱位、能不稱官，市民有目共睹，惟今年7月將加回減薪後嘅8%，變相「逆市加薪」。市民之反應，其實又有乜咁值得政府如此急不及待發聲明表示遺憾？

今年4月多間傳媒均有報道特首和問責官員逆市加薪，但政府當時對形容為逆市加薪無太大反應，惟日前再有報道指社會有聲音認為問責官員不應逆市加薪，更應減薪，與市民共度時艱！政府今趟竟按捺不住，指報道混淆事實！而學者則批評政府解說不清，反用語言偽術掩飾。老朽倒覺得係報道指問責官員「不應逆市加薪，更應減薪」，「更應減薪」刺中一眾高薪廢柴嘅死穴，於是氣急敗壞，忍不住要用官腔、官威為自己消消氣！

一眾問責官員又何必急於明哲保身，即使真係減薪一至兩成，你哋薪酬都係高到令歐美政要眼紅！識唔識「君子寡言而行，以成其信」嘅道理？為政不必多言，只以行動來成就信用，政府係掂，市民又點抽秤到你哋嘅衰嘢？更唔會同你哋計較是否「逆市加薪」！