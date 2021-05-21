現任區議員須按法例規定進行宣誓在即，筆者奉勸那些靠2019年反對《逃犯條例》蛻變成「反送中」運動撈取政治本錢的、隨後又靠「五大訴求、缺一不可」的「光復香港、時代革命」的反政府黑色暴亂時勢上台的區議員，趁宣誓的「頭未洗濕」，及早回頭是岸，如昨日本欄標題：《三十六計 辭為上計》，可能在袋袋平安了17個月的「糧支」後，還執番身彩，還算嘗了掛過區議員銜頭的風光日子，人前人後還可自稱前區議員。

在資訊發達的今天，根本沒有不透風的牆，何況黑暴上台的區議員是靠食「人血饅頭」上位的。正如去年西貢區議會內訌的區議員們自我踢爆不能忘記手足的抬轎，上位的區議員都是靠踏着手足的膊頭上來。樹有根、水有源，黑暴區議員可靠宣誓走過場，說自己從來很乾淨、身無屎嗎？既符合《宣誓條例》6項正面清單，又沒有牴觸過9項負面清單？騙得過自己，騙不過手足！騙得過手足，騙不過老百姓雪亮的眼睛！早前警方國安處及駐港國安公署收到約數以萬計市民舉報，相信黑暴上台的區議員應當「盲公食湯丸」，心中有數！

有人可能心存僥倖，以為香港行普通法，新的法例雖嚴格但沒追溯力。此言差矣！一個非常簡單及普通的例子，如結婚宣誓已說明是否犯法。無論與誓男女哪方，倘隱瞞個人實際已婚，而埋沒良心在證婚人面前起誓，與對方結成唯一合法註冊的一夫一妻制的夫婦，那麼宣誓畢即構成重婚及發假誓和發表虛假聲明，這段婚約當然無效，發假誓者當然要被追究法律責任了。

儘管每月3、4萬元的薪酬福利非常有吸引力，儘管每年有龐大的辦事處資源可實報實銷，但這些市民血汗是津助為市民和社會服務的合法議員，絕不能成為黑色暴徒的「人血饅頭」。俗語說得好，「唔係你財，唔入你袋」，黑暴議員是時候回頭是岸了！收山吧！