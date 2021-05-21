新一輪以巴衝突至今已造成200多人死亡，數以千計平民受傷，戰火持續大半個月仍未見平息。以上是英美西方傳媒的說法，但只要認真看看死傷數字、評論分析和電視畫面，便能得知這根本不是甚麼所謂的衝突或正規戰爭，而是以色列以壓倒性軍事優勢，對巴勒斯坦及其國民作出壓迫、欺凌和摧殘！

據報道，今次衝突源於以色列警方在伊斯蘭教節慶期間，武力攻佔一座清真寺，並試圖將巴勒斯坦人驅離當地。當巴人以磚頭、木棍、玻璃樽等還擊，即被以色列警方以真槍實彈鎮壓。哈馬斯等伊斯蘭武裝組織，其後向以色列境內發射火箭炮報復，以軍隨即向加薩發動近10多年來最大規模空襲，包括炸毀一幢主要由傳媒機構租用的大樓，大樓崩塌畫面猶如911事件翻版。有親西方海外媒體指，今次事故的主要起因，可能是被貪腐醜聞纏身的以色列總理內塔尼亞胡，希望藉軍事行動來提升民望，延長其政府任期，阻截在野黨派籌組多數黨政府以迫令其下台的行動，不知是否屬實。

此外，向來予人印象是處處偏袒以色列的美國，在事件中多次阻撓聯合國討論及譴責以軍行動。拜登政府聲稱這是為了避免影響進行中的外交斡旋，實際上卻似在為以色列爭取更多轟炸和進攻加薩的時間，以便內塔尼亞胡政府進一步擴大戰果。

美國對國內及國際事務、對其盟友與敵對國家的雙重標準，再一次向全世界表露無遺。首先是對人權、自由、生命和種族平等的雙重標準，以色列政府針對巴人的行為，比起美國白人警員向黑人疑犯跪頸施暴更為嚴重，但拜登卻說以色列有權「自衞」！美國強調哈馬斯須立即停止向以色列發射火箭炮，但對於造成更多破壞、奪去更多性命的以軍空襲，拜登政府卻視而不見、隻字不提。

如果以色列有權為了保護國民而轟炸、攻佔巴勒斯坦領土，那為甚麼俄羅斯不可在烏克蘭東部作出相同行動？為甚麼美國會批評俄國阻撓聯合國介入俄烏衝突？俄軍只是烏克蘭邊境集結，未有正式越境出兵，也沒有大規模轟炸烏克蘭，這會否又是美國的另一套雙重標準？

美國最大的雙重標準是針對中國。911事件後，小布殊政府為了爭取中國支持美國在全球的反恐軍事行動，曾大力支持新疆的反恐工作，包括將多個海內外疆獨勢力列為恐怖主義組織。但當美軍先後將阿富汗、伊拉克及敍利亞等搞得一團糟，導致無數平民喪生及家園被毀，現在被迫匆匆退場撤軍時，美國卻反指中國在新疆進行子虛烏有的種族滅絕！

美國一直舉不出任何新疆種族滅絕的真憑實據，因事實上就沒有發生過，反觀以軍及美軍在國內外針對伊斯蘭教徒的行為，卻是鐵證如山、數之不盡。這令人想起美國編造的另一個世紀謊言，小布殊當年為了爭取國民及盟友支持美軍繞過聯合國攻打伊拉克，公開指控薩達姆政權藏有大殺傷力武器，但美國興兵殃民過後，卻甚麼證據都找不到！透過今次以巴事件，再次顯示美國等西方反華勢力的假仁假義和雙重標準。