歐洲議會擱置《中歐投資協定》的審議，顯示出美國策動的反華勢力猖獗。當前應難以扭轉，但形勢並不惡劣。一是德俄的「北溪二號」天然氣管道應可在今年完工，完工後，德俄便主導歐洲天然氣的供應與銷售，歐洲的政治局面改變。美國干預失敗，或許還可興風作浪，可改變不了政經形勢，特別是德、法會進一步聯手抗美。

二是疫症打擊，歐盟的產業供應鏈受到沉重的打擊，主要的加工生產基地，如捷克和斯洛伐克竟成為全球疫情最嚴重的地方。加工生產自然受到破壞，且帶來未來能否迴避疫症的風險，作為歐盟生產與供應鏈的重心，便變成不可靠。

這兩國以外，東歐各國疫症中的表現亦不佳，歐盟企業的東擴便大有問題。後疫期更要重新部署，以減供應的風險。東歐以外，北非與西亞都陷於戰亂紛爭，中短期難以恢復正常，歐盟應對之策可能不是在西歐、中歐重建生產，而是擴大海外生產投資。在全球範圍，歐洲資本可投資的地方，一是中國，二是東南亞，三是印度南亞。印度的疫情嚴重，歐洲資本可能更要迴避。其餘南亞，以至東南亞，歐洲的加工貿易和生產投資不多，比不上日本、中國。取捨之下，還是會繼續選擇中國。

歐洲在中國內地早已有生產投資，將更加添加工貿易比重。2021年一季度的疫期，歐盟從中國進口大增二成半，正是加重依賴中國作為生產供應，而同期歐盟對中國出口亦大升二成，相信包含了在華加工生產所需的部件和設備，後疫期相信趨勢會依然，只是增長率會減低。

三是疫期裏中歐班列大增，增長四五成，不但運費上升，主要通道出現瓶頸擠塞。新疆與哈薩克斯坦，白羅斯與波蘭的關卡同樣擠塞。中亞歐洲各國都在增加投資，改善通道，波蘭、德國在大肆提升鐵路運輸建設。烏克蘭與匈牙利修建過境通道，即使親美反華的捷克、斯洛伐克，波羅的海小國都在爭取中歐班列過境，顯然中歐貿易、歐亞貿易正在大發展。

陸上快捷的中歐班列成為主要通道，運輸億萬元的商品，過境便成當地發展重要條件。中歐、亞歐陸上運輸的大擴張更便利了中歐、亞歐貿易。歐洲不可能因反華反俄而閉關自守，反而更加對中國和亞洲開放。

中歐、亞歐貿易擴張，得益者主要是東歐、中歐，西歐反對，卻抵擋不了德國為首的貿易發展。三五年假以時日，歐盟轉趨與中國、俄羅斯合作，便會是《中歐投資協定》再起之時。