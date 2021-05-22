因為「一國兩制」的設計，「高度自治」的安排，「港人治港」長期以來成了「圖騰」，被香港人自我頂禮膜拜。北京也對「港人治港」小心翼翼，甚至認為只有港人才能治港，才是「高度自治」，才是「一國兩制」的精髓。後來事實證明，這一切都是美麗的誤會，可笑的誤會。

「港人治港」基本不行，成了反對派亂港禍港。現在，中央在多方面出手，逐漸落實中央全面管治權，就是要為「港人治港」糾錯糾偏。「港人治港」之所以不行，可分兩個層面來看，一是港人在英夷150多年統治下，其地位只是奴僕、跟班、聽呼喚的、具體幹活兒的、拉車不看路的，這樣的人不可能有社會管治能力，對社會有管治能力的，必須是老闆式的人物，必須是政治家、戰略家，港人只是夥計，是政治白癡，更不知「戰略謀劃」為何物。

二是港人長期受英夷殖民管治，崇洋媚外，堅信外國的月亮就是比中國的圓。這個社會基礎、「人心所向」令英美西方反華勢力「反中亂港」十分就手便利，許多港人還以為這是「國際社會」在幫助「港人治港、高度自治」，治港遂成亂港而不覺。

綜上所述可知，97回歸後，港人實際上是無法肩負「治港」使命。「一國兩制」由「港人治港」貫徹，「高度自治」由「港人治港」實現，那是一定會走樣變形，甚至翻車。因此時下大家「認知」的「港人治港」必須改變，港人內涵必須調整擴延，所謂英雄不問出處，港人之界定也不必拘泥過往，港人是中國人，香港已回歸中國，中國人來港工作生活也應該是港人。

參與治港有何不可？今後即將展開的兩地公務員互換掛職，就是在公務員隊伍、行政領域，對「港人治港」實施改變的新嘗試。凡是來到香港政府掛職工作的內地公務員，他們都應該獲得治港者的身份和資格，就像香港公務員掛職內地，同樣獲得了當地黨政部門管治一方工作的身份和資格。這種中港兩地官員互換掛職目前只是一種過渡，假以時日，條件成熟，中央應直接派官員參與港府工作。