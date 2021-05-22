歐洲議會通過決議凍結《中歐投資協定》，這個結果並不令人意外，洋人一向言而無信，出爾反爾，中國人早已見怪不怪。更何況，歐盟作為美國的小弟，根本身不由己，美國全力遏制中國，歐盟豈敢不從。他們近年不斷強調獨立自主，不受美國控制，只是自欺欺人而已。最好笑的是，他們將投資協定當成「恩賜」，並以此威脅北京：要想通過協定，須先取消對歐盟和相關人員的制裁。

其實，中國只是以其人之道還治其身，歐盟制裁在先，中國反制在後，天經地義，誰曰不宜？難道中國人應該罵不還口、打不還手？歐洲政客採取雙重標準，只准自己制裁別人，不准別人反制，還把自己包裝成正義的化身，這豈止是傲慢與偏見，簡直就是強盜邏輯。他們大概忘記了，歐洲早已不是過去的歐洲，中國更已不是過去的中國。

《中歐投資協定》是互利互惠的合作框架，中方曾為此作出重大讓步，可見歐方才是最大受惠者。歐洲政客刻意營造中方急於通過協定的假象，並將凍結協定作為「懲罰」中國的武器，不過是自我陶醉。如果他們以為中方會輕易屈服，受到一點壓力就取消反制措施，那也未免太高估了自己。面對美國霸權，中方尚且敢針鋒相對，何況是歐盟。須知中國人從來「不吃這一套」，對原則性問題絕不會輕易讓步，更不會為了一點經濟利益而放棄尊嚴。

事實上，歐盟本身問題多多，經濟長期低迷，失業率高企，新冠肺炎疫情之下更是雪上加霜，他們不暇自哀，反而以人權為由對別國指指點點，可謂不自量力。

最大的問題是，他們對中國的指控純屬子虛烏有，甚麼「種族滅絕」、「強迫勞動」等等，只有白癡才會相信。一言以蔽之，洋人是靠不住。歐盟和美國一樣，壓根兒不想見到中國崛起，中方與其寄望與歐盟合作，不如切切實實搞好內循環。