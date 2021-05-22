最近電視上抗疫宣傳片段，找了一首舊歌來襯托，歌詞是這樣唱，「抬頭吧，黑暗過會是晨曦，懷着樂觀總有轉機……。」香港過去兩年墮進黑暗的深淵，遭逢前所未見的暴潮及疫潮。港人發揮強勁的生命力，一步一步從谷底爬上來。疫潮反反覆覆，政府抗疫不力，經常出現甩漏，令到疫戰功敗垂成，每次都是臨門一關就會爆發事故，之後追查，又是檢疫放生漏網之魚。近月爆發的變種病毒群組，也是境外輸入，如果南亞禁飛令提早實行，涉事的印度漢就不會來到香港。事件曾經令到香港人以為末日來到，但市民始終沒有放棄，繼續堅守防疫措施，終於捱過了這關。

昨日只得一宗境外輸入個案，來自印尼，近28日以來，只有一宗4歲男童的不明源頭個案，可以大膽說句疫情其實來到尾聲，香港下一步往哪兒走？通關是全民渴望多時。

預計政府會盡快與內地商討通關具體安排。凡事未必一步登天便好，相信通關初期，應該是廣東省或者澳門先行。本來粵港澳互通健康碼在去年中應該成事，但好事多磨，香港不爭氣，內地和澳門率先互相通關，希望這次3地互通可以成事吧！

過去一年半，因為封關，有不少香港人被迫與家人分隔兩地，兩邊坐疫監超過一個月，打工仔無法承受，互相免除檢疫期，才是真正的通關。市民等得心急如焚，商戶也是急不及待，政府有否見到鬧市空舖處處？多個行業食穀種，大型商場拍烏蠅。自從開放個人遊，香港市道與內地客不可分割，沒有北水，商戶會「渴死」。通關當然是好事，但千萬不能與打疫苗掛鈎，市民對打針抗拒，疫苗副作用始終難以放心，昨日又有外傭打針一周後昏迷不治。內地當局有公開表示過，打疫苗是通關的先決條件嗎？希望港官不要自作聰明。