早前4歲男童一度惹「假陽性」疑雲，現已確認為「真陽性」。儘管未能排除男童新近染疫，惟種種迹象下，專家較為傾向相信男童早於1月染疫，即香港已近一個月沒有不明源頭本地個案，香港與內地的通關之路漸露曙光。筆者所屬政黨認為港府可考慮以先導形式恢復通關，設有配額，讓中央及澳門政府放心，亦可考慮先在大灣區城市試行，已接種兩劑疫苗的市民可優先申請。本港須保持高度防疫警覺，亦要設法外防輸入，內防擴散，及提高疫苗接種率，以達致持續清零，才能實現正常通關。

現時本港疫苗接種能力遠高於需求，以復必泰為例，香港目前每日最多可提供4.5萬劑次的復必泰疫苗接種，但每日打首劑疫苗的市民只約1.5萬人。全港至今只有約120萬市民接種首劑新冠疫苗，佔16歲以上人口的18%，距離達致群體免疫所需的七成接種率仍有很大差距。歐美早前疫情失控，導致大量市民染疫死亡，但在全速展開接種疫苗後，正以高速回復正常，證實接種疫苗乃抗疫最有效方法之一。據報，美國已有60萬名青少年接種疫苗，18歲以上的國民約有60%已經至少接種一劑疫苗。其他地方求疫苗若渴，香港有足夠疫苗，市民卻不願接種。港府早已提前採購逾2,200萬劑新冠疫苗，16歲或以上合資格人士可預約接種，但接種率不盡如人意。誠然，有人針對疫苗接種散布不少虛假訊息，減低港人接種意欲，但政府亦需定期提供疫苗接種的更新監測數字和參考數據，提高透明度，加緊對假消息作出澄清，釋除疑慮，重建市民對疫苗認知及信心，令更多市民願意打針。

政府早前公布身處內地其他省市的香港居民，只要符合回港易計劃下的所有指明條件，回港時可免去須接受14天強制檢疫的安排。惟「回港易」、「來港易」的批評，集中於計劃僅單向豁免來港的強制檢疫，而單向通關對促進兩地貿易往來成效不大，需返內地人士仍須接受隔離。

透過「疫苗護照」放寬出入境通行已漸為全球趨勢，歐盟議會和成員國亦剛同意在7月1日前推出電子疫苗護照，以重啟經濟，故更可取的做法是以疫苗為前提，甚至以大灣區作試驗單位，為人員往來設計「疫苗通行證」。早前中國工程院院士鍾南山與香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅，於網上研討會提出，粵港澳3地合作研發新冠疫苗，並訂立抗體標準，令3地在抗疫工作上更能產生協同效應。筆者期望港府盡快與兩地政府講述本港最新疫情情況，協商可雙向通行的疫苗護照，早日恢復兩地經濟活動。