完善公職人員宣誓安排的條例草案上周獲立法會通過，昨日刊憲生效。除了公務員、區議員等受條例約束，港府突然又公布非公務員合約條款聘用的政府僱員都要宣誓，並追溯至去年7月1日或之後聘用的政府僱員。林鄭政府忽然積極，一改過去和稀泥的態度，受到中央施壓還是其次，不難估計更重要原因是博連任。

現屆政府任期至明年6月屆滿，最近林鄭的「大友好」紛紛加入「吹奏」行列，不是吹噓林鄭為開明派，就是自詡現屆政府力走第3條路線，有助修補社會撕裂云云。這班人可能失憶了，正是林鄭這個力走第3條路線的開明派甫上台即鼓吹「大和解」，更破天荒自掏腰包向民主黨捐獻3萬大元，將整個建制陣營徹底開罪，令反對派有恃無恐，恐怕香港也不會如此多災多難。結果林鄭在推銷修訂《逃犯條例》時，遭時任民主黨主席胡志偉不留情面辱罵「你唔死都冇用呀八婆」，為反修例黑暴拉開序幕，不旋踵即爆發香港開埠以來最大暴亂，中央又豈會祭出《港區國安法》，全面收緊對港管治權？

更不必說，疫情爆發初期，林鄭倣效英美「佛系抗疫」，不僅毫無防範和準備，各邊境口岸甚至中門大開，任由疫情長驅直入，折騰特區逾年，經濟民生盡毀。其班子抗疫無能，卻大言不慚叫市民接受與病毒共存，形容為新常態，堪稱恬不知恥。即使中央不滿之情溢於言表，林鄭起初也是虛應故事，直到距離「跑馬仔」的日子逼近才忽然今是昨非，你說當中沒有政治盤算，小學生也不相信。

市民眼睛是雪亮的，這幾年香港淪落到甚麼程度，大家心中有數。回歸以來，香港發展毫無寸進，黑暴幾近將香港拖向萬劫不復的深淵，「港人治港」行不通已是不爭的事實。這不是林鄭自賣自誇就會改變，「一國兩制」需要的是全新的管治思維和管治人才。