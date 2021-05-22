如果不計4歲男童那個具爭議性的案例，香港已經連續20多天沒有本地新冠肺炎的確診個案。特區政府怕是被罵得多了，近日總算長了點本事，撇除中國內地，香港過去一個月的抗疫成績，在全球各重要城市中可能是位列第一，其他任何一個大都會，都很難做到個案接近清零的水平。

個案有望徹底清零，人們便忙不迭希望香港能盡快與大灣區其他城市通關，但是我估計，除澳門以外，內地城市對恢復與港通關，暫時仍會持保守態度。自去年7月以來，香港合共有26人是入境內地後確診的，一不小心，本土的疫情就會流入內地，所以當地官員不得不在意。

香港官員往往空有問責之名，而無問責之實，內地可不一樣，地方官員信賞必罰，含糊不得。早前緬甸政局動盪，不少緬甸人走入中國雲南逃難，也把新冠疫情傳了入去，結果瑞麗市有數人被感染，換作是香港，官員們定然覺得只是小事一樁，但是當地幹部已經要為此而落台。中港兩地不過是一河之隔，官場制度卻有這麼大的嚴寬之別。

中港一旦通關，弄不好的，香港有疫情傳入深圳，當地官員真是「多得你唔少」，因此相信他們會採取謹慎，甚至是拖延的態度，或許最少待香港的疫苗接種率達三成以上，阿爺才會首肯，讓中港回復較緊密的聯繫。

有部分香港人也不是不想打疫苗，但是因為身體狀況欠佳，而不敢輕易冒險。幸而這批人也不必再懊惱，據悉目前全球約有超過50種疫苗正接受臨床研究，好些新疫苗是針對有高血壓等長期病患者作研究的，據說新產品可以對治問題，將來或許大部分人都可以安全地接種新冠疫苗。現在香港大學正研究噴鼻式疫苗，這一類產品不是入侵式進入人體，會較安全，待研究成功之後，市民就可以有多一種選擇了。