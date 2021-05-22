詩人說：我需要天空/一片被微風沖淡的藍色/讓詩句漸漸散開/像波浪/傳遞着果實。阿哥，新冠肺炎肆虐全球，港人防疫抗疫已逾一年零五個月，罩不離口，搓手液常備，「安心出行」，注意社交距離，這年多，親朋戚友少見，不，是不見！平常日子，孤家寡人，生活漸變成了無生趣的囚牢！

政府防疫甩漏，老朽喻之為「牛棚困貓」，如此「鬆弛有道」，遂錯失多個扭轉良機，屈指一算，香港與內地封關，原來已持續超過500日！「歲歲年年五嶺間，北人無路望朱顏」，思之神傷！之不過，困守這麼多個無趣的日子，忽聞「通關有望」，內心竟有點渴望見到久別情人嘅剎那激動！

有專科醫生指，過去兩星期嘅相關個案都喺隔離期間確診，不會對社區傳播構成風險，反映本港正邁向清零，認為港府可積極與內地商討通關；公務員事務局局長聶德權日前喺大氣電波透露，港府正與內地商討盡快為通關踏出第一步。

據悉港府期望7月1日前傳來通關好消息，但料獲放寬檢疫安排進入內地者必須已接種兩劑新冠疫苗，通關初期會限制北上人數，而港人北上後是否需短暫隔離等則仍待討論。看來，距離真正落實仍有唔少變數。商界反應積極，蓋通關可救市，佢哋支持率先與大灣區縣市政府討論「疫苗通行」計劃，喺港府放寬回港易計劃嘅基礎上，盡快打破封關狀態。有學者倡議通關不要與接種疫苗掛鈎，尤其長者因身體狀況，未必適合打針，若強行將通關與疫苗畫上等號，無疑令唔少苦等探親或經商人士被拒諸門外。老朽支持勿將通關與接種疫苗掛鈎，皆因唔接種疫苗就冇得通關，同唔接種疫苗就唔畀你入酒吧飲酒一樣咁戇居！而接種了就「任我行」，唔接種就寸步難行，太歧視了吧？