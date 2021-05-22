世界視線：美修補對歐關係　烏克蘭又遭出賣

俄羅斯至德國的海底天然氣管道「北溪2號」目前已完成超過九成工程進度，預計將於年底竣工。一直阻撓工程的美國突然轉變態度，國務卿布林肯宣布，拜登政府將解除前年針對該工程實施的制裁。分析普遍認為，這是華府為修補美、歐關係，順道拉攏俄羅斯的舉動。

眾所周知，拜登上台後延續前朝政府遏制中國的路線，同時加強對俄羅斯的戰略施壓，只可惜美國早已今非昔比，對中、俄左右開弓，只會將俄羅斯推向中國，聯合起來對付自己，無異於「戰略自殺」；至於北溪2號海底天然氣管道工程，美國之前以「歐洲不能在能源上一面倒依賴俄羅斯」為由，連番制裁相關工程，實際上藏着對歐洲出售自家天然氣的小算盤，問題是北溪2號涉及德國的核心國家利益，默克爾政府一直不肯屈服，兩國因此鬧得很不愉快。

既然來硬的不一定討得了好，拜登政府索性向德國賣個好，以換取歐盟在美國領導的「反華戰」中歸隊。果不其然，幾乎就在華府解除對北溪2號制裁的同時，歐洲議會宣布凍結中歐投資協定。須知這份歷時7年艱辛談判過程的貿易協定，德國乃是幕後最重要的推手之一，沒有美國的利益交換，要德國白白放棄先前努力，幾乎是不可能的事。

當然，山姆大叔拉攏歐、俄，順手打擊中國的如意算盤能否打響，還言之尚早。美國共和黨參議院外交關係委員會主席里施狠批，撤銷制裁是給俄羅斯總統普京的大禮，只會削弱即將舉行的美、俄峰會上美方的籌碼，能否通過國會一關仍有待觀察。然而不管怎麼說，華府對北溪2號工程開綠燈最大「受害者」非烏克蘭莫屬，因為該管道一旦投入使用，將完全繞過烏國，令後者無法再收取「過路費」，更遑論以「斷氣」作為政治武器。

對此，有烏國媒體發表評論，指華府的決定對烏國來說是一個「慘痛的教訓」，呼籲高層「再也別聽美國的胡言亂語」。事實是烏克蘭作為美國抗俄的急先鋒，被「用完即棄」其來有自，到現在才想起要「吸取教訓」，不亦晚乎。