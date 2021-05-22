產評：數碼貨幣掀革命　中美爭權宜儲金

中國重申虛擬貨幣不能作為支付方式，引發幣災後，美國終於打破沉默，表明要加強規管虛擬貨幣市場，並將發表數碼支付報告，就推行央行數碼貨幣（簡稱「CBDC」）公開徵詢民意。事實上，央行數碼貨幣是一場科技與金融革命，面對中國先行先試，形勢落後的美國終起手亡羊補牢，相信兩強為奪央行數碼貨幣的國際技術標準話語權，必有一番爭鬥。更重要的是，隨着美國一聲令下，各大經濟體必跟風投入相關發展，令全球火速邁進無現金社會，勢必衍生數碼資產安全及個人財富私隱等新問題，反過來或有利金價。

面對金融科技進步，智能手機、5G和電子商務日趨普及，加上疫情揮之不去，使現金和信用卡等傳統支付方式開始弱化，央行數碼貨幣已成為未來世界貨幣體系中必然的元素。包括美國財長耶倫及聯儲局主席鮑威爾，過去多次被問及關於發展央行數碼貨幣的看法，說法離不開認為現有的虛擬貨幣屬高度投機，但又未至於要立即開發央行數碼貨幣。反觀，中國的數碼人民幣急速推展，已在京滬深等多地測試，在這個競爭賽道上領先。最新中國官方再度重申虛擬貨幣不能用作支付，變相指明數碼人民幣是唯一「正統」。

近日中國表明禁止銀行和支付公司提供與虛擬貨幣交易相關的服務，事隔不久，恰巧美國財政部也出招加強監管虛擬貨幣，並要求任何價值一萬美元或以上規模的虛擬貨幣轉帳須向稅務部門匯報，為徵稅作準備。更巧合的是，聯儲局及後表示，今夏將發表數碼支付報告，以探討相關發展，更明言當局希望在制訂央行數碼貨幣國際標準中擔任領導角色，同時強調不會取代美元，算是官方截至目前最明確的表態。

其實除中國外，歐盟及英國亦已展開央行數碼貨幣的研究，並於數年內完成推出數碼歐元及英鎊的工作。面對競爭對手先後起步，加上中國不再倚賴虛擬貨幣，美國顯然再無拖拉餘地。以美元的地位，只要美國落實啟動數碼美元的時間表，相信不用3、5年，可造就全球成為無現金社會。一旦如此，又會衍生出一系列新問題。

首先，若將數碼貨幣引入金融體系，傳統銀行恐會失去大部分現金存款，雖則不會構成金融危機，但必然會顛覆整個金融體系，嶄新的金融機構會崛起，傳統金融面對大幅削支及洗牌。其次，當所有財富都傾向數碼化，一按掣便一目了然，如何確保財富私隱？第三，有別於現金以實物鈔票交易，當一切財富都數碼化，一旦有數據遺失或遭黑客入侵，如何保障財富安全？

數碼貨幣既是一場科技與金融革命，意味要挑戰、改變甚至推翻傳統。二戰後美元一統天下，未來其霸主地位定必受考驗，這亦令美國當局在拓展央行數碼貨幣事宜上多了顧慮和掣肘。可在中美爭霸下，中國積極推展，不容許美國說一切不變就不變。為了應付挑戰，美國得確保在這場貨幣革命取得主導權，以保美元地位。問題就在於怎解決上述財富保障的疑慮？作為投資者，面對擋不住的趨勢，須及早認識到無現金社會帶來的私隱問題，也許具稀缺特質，可實物儲存，認受性高，不能隨便新增供應的黃金，是對沖潛藏風險的最有效工具。